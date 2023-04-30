Родители убили и расчленили восьмимесячную дочь в Ростове: что известно на данный момент

Что известно о гибели 8-месячной девочки в Ростове, в которой подозревают ее родителей. Фото: Лейла МИРИШОВА

От жуткой новости из Ростова сегодня не может прийти в себя вся Россия. В одной из городских многоэтажек правоохранители нашли в холодильнике останки восьмимесячной девочки. По предварительным данным, кроху расчленили сами родители, а потом вызвали полицию и заявили, что их ребенок пропал. Рассказываем подробно обо всем, что известно к этому часу.

СОСЕДИ СЛЫШАЛИ ССОРЫ

Как рассказали корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» соседи, 33-летний предприниматель Иван и 23-летняя студентка-медик, будущий педиатр, Наталья (все имена изменены — прим. ред.) переехали в многоэтажку в Суворовском микрорайоне полгода назад. С другими жильцами не общались. Но те, кто жил на соседних этажах слышали сквозь стены и перекрытия, что происходит у молодой пары.

- Жили они тут примерно полгода, и ссоры у них были частые, - рассказал один из жильцов подъезда, в котором случилась трагедия.

33-летнего отца девочки знают как предпринимателя. Фото: предоставлено читателем "КП - Ростов-на-Дону"

«Я ЕГО УЖЕ ПОБАИВАЛАСЬ»

Людмила, которая несколько месяцев работала у семьи няней, не может прийти в себя. Вспоминает, что становилась свидетелем скандалов.

- У него вроде свой бизнес был, но он мог по два месяца дома не жить, раз в неделю появится с дочкой посюсюкаться, с женой поскандалить и уйти. При этом был постоянно чем-то недоволен. Сам вызывал опеку с жалобой на жену, - рассказывает бывшая няня. - Я его уже побаиваться стала иной раз. Он будто какой-то чумной был. Начинал хамить и чуть ли не прислугой обзывать, под конец практически драться кидался. Были проблемы и с оплатой, поэтому пришлось уйти.

После этого Людмила разместила в Интернете предупреждение другим няням о том, что эти клиенты проблемные. Семья не могла найти няню.

23-летняя мама скоро должна была получить диплом педиатра. Фото: предоставлено читателем "КП - Ростов-на-Дону"

- Недели полторы назад встретила Наталью в магазине, так она на меня кинулась с кулаками и оскорблениями прямо на людях. Еще продавец закричала: «Девушка, вы что творите?!» - вспоминает ростовчанка.

«ТО РЕБЕНОК ПЛАКАЛ, А ТО ГРОБОВАЯ ТИШИНА»

А пару дней назад жильцы дома, привыкшие к детскому плачу и скандалам мужа и жены, услышали непривычную тишину.

- Подозрительно было: то все часто ребенок плакал. Часто крики, ссоры были, что-то гремело, но разбираться к соседям никто не ходил. А тут прямо гробовая тишина, - говорит соседка. - Узнали, что произошло, когда уже полиция приезжала.

Соседи слышали плач малютки и ссоры ее родителей, а в последние пару дней их насторожила тишина. Фото: предоставлено бывшей няней

СООБЩИЛИ О ПОХИЩЕНИИ

Утром в воскресенье, 30 апреля, появилась информация о том, что супружеская пара подозревается в убийстве собственной восьмимесячной дочери. Об этом сообщили в полиции и следкоме.

- В отдел полиции № 5 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение от 23-летней женщины о похищении ее восьмимесячной дочери, - рассказали в пресс-службе донского главка.

Как рассказывает источник «КП — Ростов-на-Дону», оперативникам женщина озвучила свою версию похищения: в дверь кто-то позвонил, и она, глядя в глазок на лестничную клетку, увидела мужчину, похожего на супруга, затем открыла дверь. Это оказался чужой человек, который якобы ударил ее по голове и прыснул в лицо из газового баллончика. После этого, со слов Натальи, она отключилась, а когда пришла в себя, оказалась одна в квартире — дочка исчезла.

Соседи рассказали, что семья примерно полгода снимала квартиру в этом доме. Фото: Лейла МИРИШОВА

При этом на допросе оба супруга вели себя странно и периодически путались в показаниях. Это навело следователей на мысль, что их пытаются пустить по ложному следу.

ОСТАНКИ НАШЛИ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Когда на место приехали правоохранительные органы и провели осмотр квартиры, заглянули в холодильник. В нем нашли останки ребенка.

По предварительным данным, супруги в очередной раз поссорились, и Иван пытался ногой ударить Наталью, но попал по своей дочке. От удара девочка скончалась.

Убедившись, что кроха не подает признаков жизни, супруги решили избавиться от тела. Они расчленили собственного ребенка, расфасовали останки по пакетам и коробкам и спрятали в холодильник. После этого позвонили в полицию, возможно, не ожидая, что правоохранители приедут столь быстро.

Оперативникам родители рассказали, что малышку похитили. Фото: СУ СК по Ростовской области

Во время осмотра жилья оперативники обнаружили улики. После чего отца и мать убитой крохи задержали как подозреваемых.

- Расследуется уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц», - прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.

Суд Октябрьского района избрал Ивану и Наталье меру пресечения — заключение под стражу на два месяца до 28 июня.

Прокуратура Ростовской области взяла ход расследования на контроль. Также лично под контроль поставил ход расследования председатель СК России Александр Бастрыкин.

Добавим, виновны супруги или нет, определит суд.

Правоохранители опечатали квартиру на время следствия. Фото: Лейла МИРИШОВА

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