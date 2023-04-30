«Сердце подсказывало спросить как дела, но побоялась»: бывшая няня убитой восьмимесячной девочки рассказала о ее родителях

Няня рассказала о семье, у которой в холодильнике нашли останки восьмимесячной девочки. Фото: Лейла МИРИШОВА

Не укладывается в голове, как такое могло произойти, но это случилось в Ростове. Останки восьмимесячной малышки нашли в холодильнике в квартире в микрорайоне Суворовском. До этого родители заявили в правоохранительные органы о пропаже дочки. Но полиция и следователи быстро нашли улики, и теперь возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц», а родители — на допросе у следователя как подозреваемые. Ход уголовного дела взят на контроль прокуратурой Ростовской области.

По предварительным данным, они сами нанесли ребенку смертельную травму и решили замести следы, спрятав останки дочки, и для отвода глаз позвонили в полицию. Так ли все было, предстоит разобраться следствию и суду. А что творилось в семье первые полгода жизни ребенка, читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказала бывшая няня малышки.

СЛЕЗЫ НЕ ВЫСЫХАЮТ

- Когда я увидела эту новость, была в шоке. У меня до сих пор слезы не высыхают. Я эту девочку практически с первых дней жизни знаю, - рассказывает Людмила (все имена изменены — прим. ред.), которая несколько месяцев была няней у маленькой Леры. Женщина почти полгода видела, что творится в семье. Женщина признается: жалеет, что не проведала за последние два месяца с тех пор как ушла с этой работы, малышку.

Женщина занималась малышкой практически с первых дней. Фото: Личный архив героя публикации

Людмила вспоминает, что дома у 33-летнего Иван и 23-летней Натальи идиллии не было.

- У него вроде свой бизнес был, но он мог по два месяца дома не жить, раз в неделю появиться, с дочкой посюсюкаться, с женой поскандалить и уйти. При этом был постоянно чем-то недоволен. Сам вызывал опеку с жалобой на жену, - рассказывает бывшая няня. - Помню, в один из первых дней работы он ни с того ни с сего хлопнул дверью и ушел, а Наташа стала плакать и мне на него жаловаться. Я ее еще успокаивала: «Живи ради доченьки».

«КАКОЙ-ТО ЧУМНОЙ БЫЛ»

Как говорит Людмила, маме девочки нужна была помощь няни, потому что она учится на педиатра, уже на старших курсах.

- Я к ней приходила и с шести, и с пяти утра, если надо, и до восьми вечера сидела с Лерочкой, и до девяти, - продолжает собеседница. - Я спрашивала, кто из родни ей поможет. Сказала, мама у нее живет на Ставрополье и все собиралась приехать нянчиться с внучкой, да не успела...

Конфликтные ситуации случались у Ивана и с самой няней.

По словам няни, отец ребенка часто ругался с женой и мог долго не появляться дома. Фото: Личный архив героя публикации

- Я его уже побаиваться стала иной раз. Он будто какой-то чумной был. Раз пошла с ребенком гулять и тут же по соседству на минутку зашла к родным. Он мне сразу перезванивает и начинает мне хамить и чуть ли не прислугой обзывать, под конец практически драться кидался. Были проблемы и с оплатой, поэтому пришлось уйти, - разводит руками Людмила.

ПРЕДУПРЕДИЛА НЯНЬ НЕ РАБОТАТЬ С СЕМЬЕЙ

После этого женщина разместила несколько объявлений в Интернете с предупреждением для других нянь, что лучше с этой семьей не работать. И родителям и вправду стали отказывать в услугах. Молодую маму, по словам Людмилы, это очень рассердило.

- Недели полторы назад встретила Наталью в магазине, так она на меня кинулась с кулаками и оскорблениями прямо на людях. Еще продавец закричала: «Девушка, вы что творите?!» - вспоминает ростовчанка.

Мама девочки училась на медика. Фото: Личный архив героя публикации

Сегодня Людмила, как и многие жители Суворовского микрорайона, где произошла трагедия, не может прийти в себя.

- Мне как сердце подсказывало: может, сходить и узнать, как там Лерочка. Но побоялась, что неадекватно меня воспримут, - тяжело вздыхает женщина. - Вообще не могу представить, как можно было такое с бедной крошечкой сотворить. Что она пережила!

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