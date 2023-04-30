Появилось видео допроса родителей, подозреваемых в убийстве восьмимесячного ребенка в Ростове

Решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемых. Фото: СУ СК по Ростовской области

Видео с родителями из Ростова, которых подозревают в убийстве восьмимесячной дочки, опубликовала пресс-служба Следственного управления СК по Ростовской области.

На кадрах мужа и жену доставляют к следователю следственного отдела СКР по Ростовской области для допроса.

Напомним, 28 апреля, в Октябрьском районе города супруги заявили о пропаже из восьмимесячной дочки. Прибывшие на место полицейские и следователи обнаружили останки ребенка в квартире 23-летней матери и 33-летнего отца.

По информации ГУ МВД по Ростовской области и СУ СК по региону, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц». Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемых: СК запросил заключение под стражу.

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