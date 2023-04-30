«Похититель брызнул в лицо из баллончика»: супруги из Ростова, убившие и расчленившие дочь, придумали легенду для полиции

Следком возбудил в отошении супругов уголовное дело по статье "Убийство" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице, в одном из спальных районов города, жестоко убили ребенка. В преступлении подозревают родителей восьмимесячной девочки.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона, 23-летняя Наталья и 33-летний Иван (имена изменены — прим. ред.) поскандалили. Мужчина, по предварительным данным, хотел ударить супругу, но вместо этого попал в голову дочери.

ОСТАНКИ СПРЯТАЛИ В ХОЛОДИЛЬНИК

От удара малышка скончалась на месте. Тогда, по версии следствия, муж и жена, пытаясь скрыть следы преступления, расчленили тело. Часть останков, по предварительным данным, пропустили через мясорубку, разложили все по пакетам и пластиковым коробкам и спрятали в холодильник.

А дальше они позвонили в полицию. Наталья рассказала легенду о том, что дочь, якобы, похитили.

Со слов источника издания, женщина озвучила такую версию: якобы, в квартиру позвонили. Через глазок она увидела на лестничной клетке мужчину, который был похож на супруга.

Решив, что это он, она открыла дверь. Со слов ростовчанки, это оказался незнакомец, который ударил ее по голове и прыснул в лицо из баллончика.

Дальше, пыталась уверить Наталья полицию, она потеряла сознание, а когда очнулась, дочери уже не было.

НА ДОПРОСЕ ВЕЛИ СЕБЯ СТРАННО И ПУТАЛИСЬ В ПОКАЗАНИЯХ

По всей видимости, родители не ожидали, что полиция приедет к ним очень быстро и что именно они окажутся под подозрением. Поэтому останки малышки они и не успели вынести из квартиры.

По словам источника издания, Наталья и Иван вели себя странно, периодически путались в показаниях, что сразу навело на мысль о том, что версия с похищением ложная.

А когда при обыске оперативники открыли холодильник, то стало очевидно, что супруги могут быть причастны к преступлению.

По словам знакомых семьи, в последнее время Иван вел себя странно, часто проявлял агрессию. А потом неуравновешенное поведение стали замечать и у Натальи.

При этом с материальной точки зрения семья казалась вполне благополучной. Мужчина занимался бизнесом, супруга училась в колледже.

- Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины и его 23-летней супруги. Они подозреваются в совершении убийства малолетнего, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Добавим, что ход расследования уголовного дела, возбужденного после убийства восьмимесячного ребенка, взяла на контроль прокуратура Ростовской области. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося. Виновны супруги или нет, определит суд.

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