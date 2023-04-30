«Вместо плача ребенка - гробовая тишина»: что говорят соседи о супругах, которых подозревают в убийстве 8-месячной дочки

Соседи даже представить не могли, что в их доме жутким образом погибнет 8-месячная малышка. Фото: Лейла МИРИШОВА

Суворовский микрорайон Ростова сегодня будто оцепенел. Жители, узнав о страшной трагедии из новостей, переспрашивают друг друга в домовых чатах, переговариваются с соседями на лестничной клетке и не могут поверить. Даже жильцы того же дома на улице Платона Кляты, того же подъезда не могли подумать, что за соседней стенкой случится такое. В одной из квартир полицейские нашли останки восьмимесячной малышки в холодильнике, а в убийстве ребенка подозревают ее родителей. Соседи рассказали о семье, в которой произошло невообразимое.

НАШЛИ ОСТАНКИ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Молодые родители заявили в полицию об исчезновении восьмимесячной дочки. Когда в квартире появились правоохранители, они нашли останки малышки в холодильнике. По предварительным данным, муж пытался ногой ударить жену, но попал в ребенка, и удар оказался смертельным.

После этого 33-летний отец-предприниматель и 23-летняя мать, которая училась на медика, решили замести следы и спрятали пакеты с останками собственной дочери в холодильнике. Решением суда супруги заключены под стражу как подозреваемые в уголовном деле по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц».

«ВЕСЬ РАЙОН В ШОКЕ ОТ ЭТОЙ ИСТОРИИ!»

- Да весь район в шоке от этой истории! Полиция ко многим приходила, - говорят мужчины из соседнего дома, встретившиеся во дворе.

- Семья была не особо общительная. Редко их видел, - говорит один из соседей.

- Да и во дворе с ребенком особо маму не видели, - добавляет жительница дома.

За полгода, что молодая семья снимала здесь квартиру, соседи ее практически не видели. Фото: Лейла МИРИШОВА

По словам жильцов, несмотря на то, что подъезды в многоэтажке большие, соседи друг друга более-менее знают. А эту пару почти не видели. Говорят, снимали квартиру здесь всего полгода и ни с кем не общались.

«ССОРЫ У НИХ БЫЛИ ЧАСТЫЕ»

- Жили они тут примерно полгода, и ссоры у них были частые, - делится всем, что знает женщина с соседнего этажа.

Соседи снизу слышали больше. Слышимость между этажами хорошая, поэтому женщина удивилась, как маленький ребенок мог не плакать два дня. Люди предполагают, что малютка могла погибнуть не 28 апреля, а даже раньше.

Жильцы говорят, что слышали постоянные крики из квартиры, а потом все резко стихло. Фото: Лейла МИРИШОВА

- Подозрительно было: то все часто ребенок плакал. Часто крики, ссоры были, что-то гремело, но разбираться к соседям никто не ходил. А тут прямо гробовая тишина, - говорит соседка. - Узнали, что произошло, когда уже полиция приезжала.

ОФИЦИАЛЬНО

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения родителям, подозреваемым в убийстве восьмимесячной дочки. Они заключены под стражу на два месяца, до 28 июня.

На время следственных действий дверь в квартиру, которую снимала семья, опечатали. Фото: Лейла МИРИШОВА

Ход расследования взяла на контроль прокуратура Ростовской области. Следователям предстоит разобраться во всех деталях дела, а вину может определить только суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео допроса родителей, подозреваемых в убийстве восьмимесячного ребенка в Ростове

Муж и жена заявили в полицию о пропаже ребенка и попали под следствие (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Похититель брызнул в лицо из баллончика»: супруги из Ростова, убившие и расчленившие дочь, придумали легенду для полиции

Ростовчане, подозреваемые в убийстве 8-месячной дочери, спрятали останки в холодильник, а потом написали заявление в полицию (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове по подозрению в убийстве восьмимесячной дочери задержали ее родителей

Супруги 33 и 23 лет сообщили в полицию о пропаже ребенка (подробнее)

К СЛОВУ

«Сердце подсказывало спросить как дела, но побоялась»: бывшая няня убитой восьмимесячной девочки рассказала о ее родителях

Бывшая няня восьмимесячной девочки из Ростова, в убийстве которой подозревают ее родителей, рассказала об этой семье (подробнее)

СТАЛО ИЗВЕСТНО

В Ростове изберут меру пресечения супругам, подозреваемым в убийстве восьмимесячной дочери

По версии следствия, родители расчленили малышку, а останки спрятали в холодильник (подробнее)