В Ростове изберут меру пресечения супругам, подозреваемым в убийстве восьмимесячной дочери

В квартире при обыске нашли останки ребенка Фото: Василий Вахрин

В Ростове выясняют обстоятельства громкого преступления, которое было совершено в одном из спальных районов донской столицы. По версии следствия, 33-летний предприниматель и его 23-летняя жена, которая сейчас получает медицинское образование, расправились с восьмимесячной дочерью.

РОДИТЕЛИ САМИ ОБРАТИЛИСЬ В ПОЛИЦИЮ

Чтобы замести следы преступления, считает следствие, муж и жена разрезали тело на части и спрятали их в холодильник.

Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что сегодня, в воскресенье, 30 апреля, супругам должны избрать меру пресечения в виде ареста.

В пресс-службе СУ СК по Ростовской области рассказали, что в отношении мужа и жены возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

При этом о том, что ребенок пропал, в полицию заявили сами родители.

Источник издания в правоохранительных органах добавил, что Наталья и Иван (имена изменены — прим. ред.) придумали для оперативников легенду.

ВЕРСИЮ СУПРУГОВ ОПРОВЕРГЛИ ПОСЛЕ ОБЫСКА

Женщина сказала, что к ним в квартиру постучал незнакомец. Думая, что это муж, она открыла дверь. Тогда мужчина, якобы, ударил ее и прыснул из газового баллончика в лицо, после чего Наталья потеряла сознание, а когда очнулась, дочери в люльке уже не было.

Но уже при обыске стало ясно, что эта версия ложная. В холодильнике правоохранители нашли останки ребенка.

Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Ростовской области. Все обстоятельства преступления будут установлены в ходе следствия. Виновны супруги или нет, определит суд.

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