Внешнее благополучие — лишь яркая обертка: что известно о супругах, которых подозревают в расчленении дочери

На допросе мать сказала, что дочь похитили прямо из кроватки. Фото: СУ СК по Ростовской области

В Ростове, в микрорайоне Суворовский, произошло убийство ребенка. По данным регионального следкома, в преступлении подозревают 33-летнего отца и 23-летнюю мать девочки.

- В отношении супругов возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц», - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

ПЫТАЛИСЬ ЗАМЕСТИ СЛЕДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, по предварительным данным, Иван (все имена изменены — прим. ред.) хотел ударить жену, но задел дочь. Восьмимесячная Лера скончалась мгновенно.

Тогда родители, пытаясь замести следы преступления, расчленили тело, расфасовали его по пакетам и спрятали в морозильную камеру.

По словам знакомых, семья внешне выглядела благополучной. Иван занимался бизнесом, Наталья училась на врача. Оба следили за собой. Так, мужчина увлекался спортом. Наталья старалась не отставать от моды и часто делала селфи на свой «Айфон».

Когда родилась дочь, родители наняли няню. Но, как выяснилось, внешнее благополучие было лишь яркой оберткой. В самой семье лада и понимания не было.

ПОСТОЯННО УСТРАИВАЛИ СКАНДАЛЫ

Со слов знакомых, они вечно ссорились.

- А потом у них начались проблемы с деньгами, - говорят ростовчане, которые были знакомы с Натальей и Иваном.

В какой-то момент у семьи не было средств оплатить услуги няни, поэтому она ушла. А потом, предполагают знакомые, кончились деньги и на аренду квартиры.

- Иван разругался с хозяином жилья и собственник даже заблокировал его во всех мессенджерах, - говорят знакомые.

По словам няни, которая работала в семье полгода, Иван был очень агрессивен, относился к ней, как к прислуге. Наталья часто жаловалась на мужа и при этом плакала. А сам Иван обвинял жену в том, что она много пьет спиртного.

Еще Наталья часто говорила о том, что ей тяжело совмещать материнство и учебу. Ее мать, которая живет в Ставропольском крае, обещала приехать и помочь с малышкой. Но не успела.

ЛЕГЕНДА О ПОХИЩЕНИИ

По данным регионального следкома, родители сами заявили в полицию об исчезновении дочери.

Как рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона, Наталья рассказала оперативникам легенду о том, что дочь, якобы, похитили.

Женщина озвучила следователям такую версию: в квартиру ей позвонили. Через глазок она увидела на лестничной клетке мужчину, который был похож на супруга.

Решив, что это он, Наталья открыла дверь. Со слов ростовчанки, это оказался незнакомец, который ударил ее по голове и прыснул в лицо из баллончика.

Дальше Наталья, якобы, потеряла сознание, а когда очнулась, дочери уже не было.

По всей видимости, родители не думали, что полиция приедет к ним так быстро. Также супруги не предполагали, что именно они окажутся под подозрением. Поэтому останки дочери к приезду оперативников все еще лежали в холодильнике.

По словам источника издания, при беседе со следователями Наталья и Иван вели себя странно, периодически путались в показаниях, что сразу навело на мысль о том, что версия с похищением ложная.

А когда при обыске оперативники открыли холодильник, то стало очевидно, что супруги могут быть причастны к преступлению.

ОТПРАВИЛИ В СИЗО НА ДВА МЕСЯЦА

В объединенной пресс-службе судов сообщили, что Октябрьский районный суд Ростова избрал мужу и жене меру пресечения в виде ареста. Под стражей они пробудут до конца июня.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного после убийства восьмимесячного ребенка

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