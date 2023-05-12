Не стала платить адвокату: как продвигается следствие по делу супругов из Ростова, подозреваемых в расчленении дочери

К дому, в котором жила Лера, местрные жители несут игрушки и цветы. Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону"

Следователи продолжают выяснять обстоятельства громкого преступления в одной из квартир в Суворовском микрорайоне. 23-летнюю Наталью и ее мужа, 33-летнего Ивана, задержали по подозрению в убийстве единственной дочери — восьмимесячной Леры (все имена изменены — прим. ред.).

ПЕРЕКЛАДЫВАЮТ ВИНУ ДРУГ НА ДРУГА

По версии следствия, супруги расправились с малышкой, а потом расчленении ее тело и спрятали в холодильник.

После задержания оба сначала категорически отрицали вину, а потом и вовсе замолчали. Источник «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах сообщил, что спустя две недели подозреваемые заговорили. Правда оба перекладывают ответственность за преступление друг на друга.

- Мать говорит, что дочь убил Иван. Отец уверяет, что с Лерой расправилась мать, - говорит собеседник издания.

РАЗНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Также стало известно, что Наталья и Иван предпочли разных адвокатов. Причем мужчина нанял юриста и оплачивает его услуги. Наталья же не стала платить за защитника. Ее интересы представят государственный адвокат.

- Вероятно, у нее не было денег на оплату услуг юриста, - предположил источник.

О том, что в семье были финансовые трудности, рассказывает и бывшая няня Леры. По словам женщины, она отказалась от работы из-за проблем с оплатой.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что результаты медицинского освидетельствования показали, что в день преступления подозреваемые были трезвы. В их крови не было обнаружено ни наркотиков, ни алкоголя.

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