«Не выбирался из судов»: ростовчанин, подозреваемый в расчленении дочери, требовал моральной компенсации со страховой

Квартиру, в которой произошло убийсвто, опечатали следователи Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове продолжают разбираться в деталях преступления на Суворовском, главными подозреваемыми в котором стали 33-летний мужчина и его 23-летняя жена. Следствие считает, что Иван и Наталья (имена изменены — прим. Ред.) убили восьмимесячную дочь, потом разрезали ее на куски, при этом часть останков пропустив через мясорубку, разложили все по пакетам и спрятали в холодильник.

ВИНУ НЕ ПРИЗНАЮТ

Сами родители на допросах отрицают свою причастность к жестокому убийству. Лишь однажды Наталья заикнулась, что тело разрезали для того, чтобы избавиться от него, но потом замолчала. Тем временем, о семье всплывают все новые подробности.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» знакомый Ивана, пару лет назад он затеял судебную тяжбу.

- Просто одно время не выбирался из судов, - говорит приятель ростовчанина.

ПРОСИЛ 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД

Дело в том, что Иван попал в аварию на своем «Рено Логане», сумму ущерба он сам оценил примерно в 70 тысяч рублей. Но страховая так и не перечислила ему деньги.

Искать правду он пошел в суде. Ростовчанин подал иск на компанию, в котором попросил возместить не только ремонт машины, но и его моральные страдания. Их он оценил в 150 тысяч рублей. Также Иван потребовал через суд у страховщиков оплатить ему 172 рубля за почтовые расходы, и 333 рубля — за телеграмму.

Суд удовлетворил его требования частично. За ремонт машины водителю должны были выплатить 48 тысяч рублей, а за моральный вред — тысячу рублей.

ПОПАЛАСЬ НА КРАЖЕ КОСМЕТИКИ

Побывала в суде и супруга. Наталья попалась на краже косметики в сетевом супермаркете. Она вынесла оттуда крем для лица, пенку для умывания, пудру и спонж.

В результате на женщину завели дело по статье «Кража». Но наказание было мягким. Суд учел, что она — в декрете, и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

В пресс-службе СК СК по Ростовской области сообщили, что в отношении супругов возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование находится на контроле у областной прокуратуры.

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