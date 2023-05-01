Ростовский юрист рассказал, что грозит родителям, подозреваемым в убийстве восьмимесячной дочери

Супругов арестовали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону заключили под стражу супругов, подозреваемых в убийстве восьмимесячной дочери. По версии следствия, 28 апреля они причинили ребенку травмы, несовместимые с жизнью, а потом попытались избавиться от тела. "КП – Ростов-на-Дону" выяснила, какое наказание может грозить подозреваемым.

Напомним, матери и отцу ребенка вменяют "Убийство малолетнего, совершенное группой лиц". Как рассказал юрист Антон Иванов, наказание по части 2 статьи 105 - лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение. Иванов уточнил, что женщинам пожизненное в России не назначают.

При этом если будет установлено, что мать девочки не участвовала в убийстве, а только в его сокрытии, приговор будет другим.

В отношении супругов возбудили уголовное дело. Фото: СУ СК по Ростовской области

- Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет, – говорит юрист.

Специалист также добавил, что человек не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное сокрытие преступления, совершенного близким родственником.

Отметим, в настоящее время обстоятельства происшествия устанавливают следователи. Ход расследования дела поставил на контроль председатель следственного комитета Александр Бастрыкин.

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