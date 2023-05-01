Когда жителей подъезда начали опрашивать полицейские, они поняли, что детский плач и ссоры у соседей прекратились неспроста. Фото: Лейла МИРИШОВА

Почти сутки прошли с момента как в Ростове узнали об ужасной гибели восьмимесячной малышки, в убийстве которой подозревают ее мать и отца. Жители донской столицы до сих пор с ужасом осознают, что в одной из многоэтажек в Суворовском микрорайоне ребенок перестал плакать, а его родители ругаться - не просто так. Позже они увидят, как квартиру соседей опечатают, а из новостей узнают, что останки крохи нашли там же, в холодильнике. Рассказываем, что известно на сегодня по резонансному делу.

СОСЕДИ СЛЫШАЛИ ССОРЫ

33-летний Иван и его 23-летняя жена Наталья (все имена изменены — прим. ред.) шесть месяцев назад переехали в одну из многоэтажек Октябрьского района города полгода назад. Он, по словам знакомых, занимается бизнесом, она — учится на педиатра, уже на старших курсах. В прошлом году пара стала родителями славной дочурки Леры.

Как рассказали соседи, живущие в том же подъезде, где случилось ЧП, жильцы дома более-менее знают друг друга, а пара ни с кем не общалась. Но жильцы соседних этажей помимо детского плача стабильно слышали ссоры взрослых.

Жильцы рассказали, что семья ни с кем из соседей не общалась.

НЯНЯ УШЛА ОТ СЕМЬИ

Чтобы справиться с учебой молодой супруги во время декрета паре пришлось пригласить няню Людмилу. С ее слов, она занималась малышкой практически с первых дней.

- Лерочка была такая замечательная — агукала уже в месяц, - вспоминает женщина.

А с родителями не заладилось. Людмила видела, как супруги постоянно ссорятся. К этому прибавились и проблемы с деньгами. Не помогали даже подработки молодой мамы, которая , со слов няни, ставила людям уколы и капельницы.

- В один из первых дней муж ни с того ни с сего хлопнул дверью. А жена стала плакать и жаловаться на него. Я ее еще тогда успокаивала, - рассказывает собеседница. - Мог два месяца дома не жить, а потом вызвать ПДН с жалобой на жену. Мне казалось, он чумной какой-то, я его даже побаивалась. Когда чуть не кинулся на меня, да и платить перестали, ушла от них — это было пару месяцев назад.

Соседи слышали, как супруги часто ссорятся. Фото: предоставлено читателем "КП - Ростов-на-Дону"

После этого Людмила распространила в Интернете предупреждение для других нянь, что с этой семьей лучше не работать. Коллеги прислушались — родители якобы так и не смогли найти специалиста.

- Недели полторы назад встретила Наталью, она на меня бросилась с оскорблениями и чуть ли не с кулаками, - говорит бывшая няня.

Знакомые семьи предполагают, что у супругов могли кончиться деньги и на аренду квартиры.

- Иван разругался с хозяином жилья и собственник даже заблокировал его во всех мессенджерах, - говорят знакомые.

Няня добавила, что Наталья ждала, что приедет помогать с внучкой ее мама из Ставрополья, чтобы студентке было легче совмещать материнство и учебу.

ПУГАЮЩАЯ ТИШИНА

А на днях соседи заметили странную звенящую тишину...

- Подозрительно было: то часто ребенок плакал, крики, ссоры были, что-то гремело. А тут прямо гробовая тишина, - рассказала соседка, которая узнала, что на самом деле произошло уже когда приехала полиция.

23-летней маме в подмогу нанимали няню, чтобы она могла доучиться на педиатра. Фото: предоставлено читателем "КП - Ростов-на-Дону"

По предварительным данным, вечером 28 апреля Иван и Наталья сильно повздорили. Иван пытался ударить жену, но попал по дочери, и от сильного удара малышка скончалась на месте Родители почему-то не стали вызывать скорую помощь, а якобы решили избавиться от улик. По одной из версий, разделили крохотное тельце и убрали останки в пакетах и контейнерах в холодильник.

ПО ЛЕГЕНДЕ РЕБЕНКА УКРАЛИ

На следующий день Наталья сообщила в пятый отдел полиции, что ее дочурку украли.

Правоохранителям женщина рассказала свою версию: мол, в дверь позвонили, и она выглянула в глазок. Ей показалось, что на лестничной клетке стоял муж, и тогда Наталья открыла дверь. Но за дверью оказался незнакомый человек, который якобы ударил ее по голове и распылил в лицо спрей из газового баллончика. После этого женщина отключилась, а когда очнулась, в квартире она был одна, а дочка Лера исчезла.

Няня вспоминает, какой чудесной была малышка. Фото: предоставлено читателем "КП - Ростов-на-Дону"

Следователей насторожило, что при даче показаний и Наталья, и ее супруг Иван все время путались и вели себя необычно. Тогда правоохранители нагрянули домой к родителям «похищенной» девочки. Находка в холодильнике шокировала даже опытных оперативников. После этого мужчину и женщину задержали как подозреваемых в убийстве. Об этом Главное управление МВД по Ростовской области и Следственное управление СК по региону сообщили в воскресенье, 30 апреля.

ПОД СТРАЖУ НА ДВА МЕСЯЦА

Вечером того же дня Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения для супругов: они были заключены под стражу на два месяца до 28 июня. Следствию предстоит разобраться во всех деталях дела, а виновность или невиновность родителей может определить только суд.

Добавим, что прокуратура Ростовской области взяла ход расследования под свой контроль. Также резонансное дело — на личном контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.

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