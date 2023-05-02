«Казался тихоней»: ростовчанин, подозреваемый в расчленении дочери, работал в администрации

Происшествие случилось в одной из многоэтажек Суворовского. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове 29 апреля арестовали родителей, подозреваемых в убийстве восьмимесячной дочери. По версии следствия, 23-летняя студентка и 33-летний предприниматель расправились с малышкой, а потом попытались скрыть тело девочки, спрятав его в холодильник. Знакомые рассказали «КП-Ростов-на-Дону» о задержанных и их семье.

ССОРЫ И БЕЗДЕНЕЖЬЕ

О Наталье и Иване (имена изменены – прим. ред.) известно, что оба родились не в Ростове. Мужчина приехал в донскую столицу из маленького села на севере области. В Ростове он получил высшее образование и встретил будущую жену. Наталья провела юность в Ставропольском крае.

В донской столице супруги снимали квартиру. Со слов знакомых, в последнее время у них были проблемы с деньгами. Так, муж и жена задерживали оплату няне, присматривающей за малышкой. В результате женщина уволилась. Она же первая рассказала, что в семье не все было ладно. Муж мог надолго пропадать, потом вызывал опеку, жаловался на жену. Хотя и сам, по словам женщины, вел себя агрессивно.

Соседи тоже не могут сказать ничего положительного о семье. По словам жильцов дома, из квартиры часто доносились ругань и плач ребенка.

Дома у подозреваемых провели обыски. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

ПРИЕЗЖАЛ В СЕЛО К МАТЕРИ

А вот те, кто знал Ивана раньше, не могут поверить, что он совершил такое преступление. Односельчане мужчины вспоминают, что он рос в интеллигентной семье. Его отец какое-то время работал в школе, потом возглавил социально-реабилитационный центр для пожилых. В этом же учреждении работает и мать.

— После вуза Иван вернулся в родное село. Какое-то время он работал в сельской администрации — отвечал за ЖКХ. Здесь он проработал, от силы, полгода. Казался тихим, неконфликтным, исполнительным, - рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» бывший коллега Ивана.

Уволившись, мужчина переехал в Ростов. В родительском доме появлялся нечасто.

— Иван приезжал в село, чтобы проведать мать. Отец у него умер, — рассказывает бывшая одноклассница Ивана. — В последний раз видела его года три назад. Ни тогда, ни еще в школе ничего подозрительного в нем не замечала – он хорошо учился, жестокостью не отличался.

Сейчас жители села до сих пор не могут прийти в себя и гадают, что могло толкнуть мужчину на такой страшный поступок.

ОБЫСКАЛИ КВАРТИРУ И НАШЛИ ОСТАНКИ ДЕВОЧКИ

Напомним, по данным источника издания, во время семейного скандала Иван замахнулся на Наталью, но случайно ударил дочь. Пытаясь замести следы преступления, супруги расчленили тело и спрятали его в холодильнике.

Наталья сама обратилась в полицию и сообщила о пропаже ребенка. Женщина говорила, что в квартиру ворвался неизвестный, брызнул ей в лицо газовым баллончиком и забрал дочь. Версия не понравилась правоохранителям, что-то в поведении заявителей показалось подозрительным. Силовики обыскали квартиру и нашли останки девочки.

На допросах оба супруга отрицают вину и говорят, что не убивали ребенка. Иван даже подчеркнул, что не понимает, как останки дочери оказались в холодильнике. Хотя подобные оправдания и выглядят странно – кто бы мог подкинуть тело девочки в холодильник?

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц». Ход расследования контролирует прокуратура региона.

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