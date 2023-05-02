Отрицают вину: Что говорят на допросах супруги из Ростова, подозреваемые в расчленении восьмимесячной дочери

Дверь в квартиру, в которой убили ребенка, опечатали после обысков Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове продолжается расследование жуткого преступления, совершенного в одной из многоэтажек в микрорайоне Суворовском. По версии следствия, 23-летняя Наталья и 33-летний Иван (имена изменены – прим. ред.) убили восьмимесячную дочь, и, пытаясь избавиться от тела, расчленили его. Останки спрятали в холодильник. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области, Октябрьский районный суд избрал родителям ребенка меру пресечения в виде ареста на два месяца.

КАК ПРОШЕЛ ДОПРОС

По словам источника издания, супруги отказываются давать показания.

Оба твердят только одно: дочь не убивали. 33-летний мужчина заявляет, что не знает, как останки дочери оказались в холодильнике.

При этом Наталья сначала обмолвилась следователям, что тело расчленили, чтобы избавиться от него. Но потом тоже замолчала.

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПОЛИЦИИ

Как ранее писала «КП-Ростов-на-Дону», Наталья сама заявила в полицию об исчезновении дочери. Она сказала, что в квартиру постучал незнакомец, которому она открыла дверь.

Мужчина якобы брызнул ей в лицо из газового баллончика и она потеряла сознание. А когда пришла в себя, малышки в колыбельке уже не было.

Но супруги путались в показаниях. Когда в квартире прошли обыски, их легенда рассыпалась.

По словам источника издания, в холодильнике обнаружили части тела девочки, расфасованные по пакетам.

СЛЫШАЛИ РУГАНЬ И ДЕТСКИЙ ПЛАЧ

По словам няни, которая сидела с малышкой, Наталья часто жаловалась на то, что муж ее обижает. Женщина вспоминает, что Иван периодически вел себя неадекватно: кричал и на няню, и на жену.

Соседи семьи говорят, что в день убийства из квартиры доносились ругань и детский плач. Позже девочка затихла.

Напомним, в отношении супругов возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц». Следователи устанавливают все детали произошедшего. В прокуратуре Ростовской области сообщили, что держат на контроле расследование дела.

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