«Думал, что не может молодая девчонка так поступить»: подозреваемую в расчленении дочери ростовчанку проверяли на полиграфе

Дверь в квартиру, в которой была семья, до сих пор опечатана Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове выясняют детали громкого преступления, к которому может быть причастна супружеская пара. По версии следствия, 23-летняя студентка-педиатр и ее 33-летний муж убили восьмимесячную дочь. Пытаясь замести следы преступления, они расчленили тело и спрятали останки в холодильник. Затем, по версии следствия, Наталья (все имена изменены – прим. ред.) позвонила в полицию и заявила о том, что ребенка украли. Но в этот же вечер полицейские, приехав домой к супругам, обнаружили, что версия с похищением – ложь. Останки девочки нашли в холодильнике.

ОТРИЦАЮТ ВИНУ

Напомним, супруги Наталья и Иван (имена изменены - прим.ред.) родом не из Ростова. Иван вырос в селе в одного из районов области, девушка - в Ставропольском крае. В донской столице они снимали жилье в Суворовском микрорайоне. Соседи говорят, что из квартиры часто доносились крики и ссоры. Их бывшая няня вспоминает, что в какой-то момент у супругов начались финансовые проблемы, и они стали задерживать оплату.

При этом бывшие односельчане говорят, что Иван родился в интеллигентной семье. Он поступил в Ростове в институт, позже нашел работу. Домой приезжал изредка, чтобы повидать мать.

Экс-коллеги Натальи отзываются о ней по-разному. Девушка примерно полгода отработала провизором в одной из ростовских аптек.

- Пришла на работу уже беременная, но начальству ничего об этом не сказала, а потом просто поставила перед фактом, что скоро ей – в декрет, – вспоминают коллеги.

«В ТИХОМ ОМУТЕ»

Сотрудники отзываются о Наталье по-разному. Одни запомнили ее замкнутой и скрытной. Она практически ничего не говорила о семейной жизни. Судя по всему, замуж Наталья выходила, уже будучи беременной. Девушка ни словом не обмолвилась другим фармацевтам о свадьбе.

- Мне казалось это странным. Обычно невесты делятся тем, какое платье будет, как прошло торжество. А она молчала. А и не лезла с расспросами, - продолжает фармацевт.

Кто-то запомнил Наталью исполнительной и ответственной сотрудницей: она никогда не опаздывала на работу: «В общем, такая тихоня. Пословица «в тихом омуте» про нее.

Когда Наталья ушла в декрет, обнаружилась пропажа крупной суммы денег и психотропных препаратов. Было очевидно, что руку к этом приложил кто-то из своих.

- Шкаф, где лежала наличка, был открыт ключом. То есть никаких следов взлома не было. Ключи как раз таки хранились у Натальи. Она не успела их сдать, - говорит руководитель аптеки «КП-Ростов-на-Дону».

Тогда мужчина не только написал заявление в полицию, но и организовал внутреннюю проверку.

Все сотрудники прошли полиграф. Приехала на эту процедуру и Наталья. Но установить истину исследование не помогло.

- Сначала я заподозрил Наталью, но ее новый статус мамы замылил мне глаза. Подумал, что не может молодая девчонка с маленьким ребенком так поступить, - комментирует мужчина.

ПОШЛА ПОД СУД ЗА КРАЖУ КОСМЕТИКИ

Спустя несколько месяцев Наталья все-таки попалась на краже в магазине косметики. Она унесла пептидный крем и утренний гель для лица, пенку для умывания этой же фирмы, спонж для пудры, саму пудру и тональный крем, обещающий эффект сияния. Однако Наталья не подумала, что все ее махинации попадут на камеру наблюдения. Тогда на нее завели дело по статье «Кража». Суд вынес мягкий приговор. Наталью обязали выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Спустя шесть месяцев после кражи в магазине Наталью задержали по подозрению в убийстве дочери.

Ранее мы писали, что в отношении родителей девочки возбудили дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц». 30 апреля они были заключены под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Казался тихоней»: ростовчанин, подозреваемый в расчленении дочери, работал в администрации

Знакомые рассказали о ростовчанине, которого вместе с женой подозревают в убийстве и расчленении восьмимесячного ребенка (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нашли в холодильнике: собрали полную историю убийства восьмимесячной девочки в Ростове

Хронология событий и версии убийства 8-месячной девочки в Ростове, останки которой нашли в холодильнике у родителей (подробнее)

Ростовский юрист рассказал, что грозит родителям, подозреваемым в убийстве восьмимесячной дочери

В отношении супругов возбудили уголовное дело, они арестованы (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нашли в холодильнике: собрали полную историю убийства восьмимесячной девочки в Ростове

Хронология событий и версии убийства 8-месячной девочки в Ростове, останки которой нашли в холодильнике у родителей (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Родители убили и расчленили восьмимесячную дочь в Ростове: что известно на данный момент

Последние новости об убийстве восьмимесячной девочки в Ростове, в котором подозревают ее родителей (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Вместо плача ребенка - гробовая тишина»: что говорят соседи о супругах, которых подозревают в убийстве 8-месячной дочки

Соседи родителей из Ростова, в холодильнике которых нашли останки восьмимесячной дочки, рассказали о семье (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сердце подсказывало спросить как дела, но побоялась»: бывшая няня убитой восьмимесячной девочки рассказала о ее родителях

Бывшая няня восьмимесячной девочки из Ростова, в убийстве которой подозревают ее родителей, рассказала об этой семье (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Внешнее благополучие — лишь яркая обертка: что известно о супругах, которых подозревают в расчленении дочери

Мужа и жену подозревают в том, что они расчленили восьмимесячную малышку и спрятали тело в холодильник (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Похититель брызнул в лицо из баллончика»: супруги из Ростова, убившие и расчленившие дочь, придумали легенду для полиции

Ростовчане, подозреваемые в убийстве 8-месячной дочери, спрятали останки в холодильник, а потом написали заявление в полицию (подробнее)