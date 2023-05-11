У подъезда, в котором убили девочку, местные жители организовали стихийный мемориал. Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону"

В Ростове продолжают выяснять обстоятельства преступления, произошедшее в апреле в микрорайоне «Суворовский». По версии следствия, в одной из квартир 33-летний Иван и 23-летняя Наталья (все имена изменены – прим. ред.) расправились с восьмимесячной дочерью и расчленили ее тело. Они спрятали останки ребенка в холодильнике, а затем позвонили в полицию. Оперативникам Наталья сказала, что малышку похитил из квартиры неизвестный.

В этом доме супруги снимали квартиру Фото: Лейла МИРИШОВА

СТАЛО ПЛОХО ДАЖЕ ПОЛИЦЕЙСКИМ

Полицейские решили проверить родителей и приехали на указанный адрес. Правда всплыла после того, как они открыли холодильник. Оперативники обнаружили пакеты и пластиковые контейнеры с останками ребенка.

По данным регионального сдедкома, в отношении мужа и жены возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Изначально, сообщил источник издания, правоохранители предполагали, что от ребенка родители избавлялись под действием наркотиков или алкоголя. Ни у кого просто в голове не укладывалось, как такое можно сотворить в трезвом состоянии.

При этом те, кто знал и Наталью, и Ивана, говорят, что с виду это была вполне обычная, если не сказать, положительная семья.

ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ

Молодая мать получала образование, собиралась стать медиком. Перед тем, как уйти в декретный отпуск, работала в аптеке провизором. Иван развивал свой бизнес. В прошлом недолгое время проработал в сельской администрации. Отвечал за сферу ЖКХ. Бывшие коллеги отзываются о нем как об исполнительном и ответственном сотруднике.

Тревожные звоночки замечала лишь няня Лерочки. Женщина полгода проработала в семье и говорит, что Иван часто был агрессивен. Поначалу она с сочувствием относилась к Наталье. Но потом, по словам няни, и молодая мать проявила себя не с лучшей стороны. В какой-то момент ростовчанке пришлось бросить эту работу из-за проблем с оплатой.

- И вот, когда я ушла из семьи, Наталья чуть ли не проклинала меня, еще и злорадствовала по поводу смерти моей дочери, - рассказывает ростовчанка.

Останки ребенка нашли при обыске в квартире. Фото: СУ СК по Ростовской области

ЧТО ПОКАЗАЛА ЭКСПЕРТИЗА

Тем временем, предположение оперативников по поводу того, что супруги могли расчленить ребенка под действием каких-либо веществ, не подтвердилось.

- Готовы результаты медицинского освидетельствования. Оно показало, что в день убийства в крови у супругов не было ни алкоголя, ни наркотиков. Оба были абсолютно трезвыми, - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

Тем временем, у подъезда, в котором жила семья, жители Суворовского организовали стихийный мемориал. Люди приносят игрушки и цветы.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ростовской области.

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