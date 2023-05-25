«Думал, я не заплачу за железяку?»: В Ростовской области водитель из-за конфликта на дороге убил отца троих детей

Дорожный конфликт на дороге закончился убийством Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Батайске Ростовской области перед судом предстал 42-летний местный житель. Евгения (имена изменены – прим. ред.) осудили за убийство 38-летнего Николая.

ПРИЧИНА ССОРЫ - МЕЛКАЯ АВАРИЯ

Как сообщили в городской прокуратуре Батайска, конфликт между мужчинами вспыхнул почти на ровном месте.

Евгений на своем «БМВ» ехал по улице Клары Цеткин, нарушил правила дорожного движения и «поцарапал» другой автомобиль.

Но долго разговаривать с водителем иномарки он не стал, сел за руль и уехал. А хозяин «помятой» машины вместе с другом направились за ним.

У продуктового магазина оба водителя остановились и вышли поговорить. В какой-то момент словесная ссора переросла в драку. Николай и Евгений вцепились друг в друга и покатились по асфальту.

В ХОД ПОШЕЛ СУВЕНИРНЫЙ ТОПОР

Николай достал нож, но Евгений выхватил его из руки, порезав при этом свою ладонь.

- А после ударил ножом в грудь, задев сердце и легкое, - рассказал источник издания в правоохранительных органах региона.

Николай, истекая кровью, побежал в магазин с криками о помощи. А Евгений переключился на «Мерседес». Ножом и сувенирным топориком он разбил стекла на автомобиле. А затем подошел к раненому и прокричал: «Ты думал, я не заплачу за железяку?».

В этот момент уже приехала скорая и Николая отвезли в больницу. От полученной травмы он умер в реанимации в тот же день. У мужчины остались жена и трое детей.

К слову, Евгений – тоже многодетный отец. Он воспитывает троих детей, младшему из которых пять лет.

ЗАПЛАТИЛ ПОЧТИ МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

Сильных проблем с деньгами Евгений не испытывал, поэтому после случившегося он выплатил близким убитого около миллиона рублей и восстановил разбитый автомобиль.

По данным регионального следственного комитета, в отношении Евгения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщила «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» помощник прокурора Батайска Наталья Суворова, суд уже вынес решение.

- Мужчину приговорили к семи годам и семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - прокомментировала Наталья Суворова.

Приговор в законную силу не вступил.

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