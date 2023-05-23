«Они так мило разговаривали, что я разозлился»: в Ростовской области мужчина из ревности забил палкой соперника

Жителя Ростовской области отправили в тюрьму за жестокое убийство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Азовском районе Ростовской области перед судом по обвинению в убийстве предстал 42-летний Николай (имя изменено – прим. ред.). Мужчина жестоко расправился с соперником, и теперь ближайшие годы проведет в тюрьме.

ПОМЕРЕЩИЛСЯ ФЛИРТ

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона, Николай вместе с женой приехал в одно из сел Азовского района на заработки.

Пара устроилась к местному фермеру. Гражданские супруги должны были собирать урожай. Там они познакомились еще с одним работником.

Как-то вечером, после тяжелого трудового дня, все трое решили за ужином выпить.

По словам источник издания, одной рюмкой дело не ограничилось. В какой-то момент уже изрядно пьяному Николаю стало мерещиться, что 43-летний приятель флиртует с его женщиной.

- Они так мило разговаривали, что я разозлился. Приревновал, - позже расскажет оперативникам мужчина.

ВОСЕМЬ ЛЕТ ЗА ДЕСЯТЬ УДАРОВ

Не сумев подавить в себе злость, Николай схватил первое, что попало под руку – палку. Он не меньше десяти раз ударил ею оппонента. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Работники, которые сбежались на шум от потасовки, тут же вызвали полицейских.

Те задержали Николая. На него завели дело за убийство и на время расследования поместили под стражу.

В пресс-службе суда Азовского района Ростовской области сообщили, что Николая приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Николай свою вину признал, приговор вступил в законную силу.

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