«Он так ждал двойняшек»: в селе под Ростовом простились с мужчиной, которого застрелил обиженный свояк

В Ростовской области простились с мужчиной, которого расстрелял свояк Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В среду, 17 мая, в одном из хуторов Ростовской области простились с 33-летним мужчиной.

Петра (все имена изменены – прим. ред.), по версии следствия, расстрелял гражданский муж сестры жены. Жертвами 31-летнего Николая стали также отец и мачеха его возлюбленной. Тесть скончался на месте трагедии. Пожилая женщина с ранением грудной клетки сейчас в больнице.

Как рассказали родственники Петра, его жена через полгода должна снова стать мамой.

- Она ждет двойню: мальчика и девочку. Николай был уверен, что сестра настраивает его гражданскую супругу против нее. И угрожал женщине тем, что она не выносит беременность. И Петя встал на защиту жены, предложил свояку поговорить. В тот день и Петя, и его тесть погибли, - говорят близкие убитого.

Родные удивляются стойкости вдовы. Говорят, что она мужественное переносит гибель близких людей.

- У них с Петей есть пятилетняя дочь. Он так любил свою малышку и так ждал двойняшек. Часто говорил: рад, что будет многодетным отцом, - вздыхает соседка. - Кстати, девочка не знает, что папы больше нет в живых. Ей сказали, что он уехал в другой город на заработки.

Известно, что второго погибшего в тот роковой для семьи вечер будут хоронить в другой день. Родные ждут, когда из другого города приедет его старший брат.

Что стало причиной кровавой драмы в небольшом донском хуторе, еще предстоит выяснить следователям. У местных - несколько своих версий. Так или иначе, предполагаемый преступник до сих пор не задержан: сразу после убийства мужчина убежал. Его объявили в федеральный розыск.

ОФИЦИАЛЬНО

Возбуждены два уголовных дела

- По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство двух или более лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц» и «Незаконные приобретения, передача, сбыт, изъятие, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

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