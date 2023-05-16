«Не хотел меня отпускать»: что говорит женщина, сожитель которой расстрелял ее семью в Ростовской области

В Ростовской области подозреваемый в расстреле семьи скрылся в лесу. Следователи разыскивают мужчину
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области непростые отношения гражданских супругов 31-летнего Николая и 20-летней Татьяны закончились бедой. По версии следствия, дончанин открыл огонь по 51-летнем отцу, приемной матери и свояку своей сожительницы. Мужчины скончались на месте, раненая женщина сейчас в больнице. Ее жизни ничего не угрожает.
Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» поговорил с Татьяной, которая в одночасье потеряла родных и близких людей. Гражданская жена подозреваемого в убийстве откровенно рассказавшей о взаимоотношениях с Николаем (все имена изменены - прим. ред.)
«ПОТОМУ, ЧТО ЗАСЛУЖИЛА!»
По словам женщины, семейная жизнь с Николаем не задалась. Он часто поднимал на нее руку. А однажды избил деревянной шваброй.
- Выпил паленой водки и набросился на меня. Так колотил, что думала, умру. Потом две недели не могла ничего делать, - рассказывает Татьяна.
На утро на вопрос женщины о том, почему он так с ней поступил, сожитель холодно ответил: «Потому, что заслужила!».
Но в полицию Татьяна не обращалась. Говорит: боялась. А еще:
- Я решила уйти от него и жить с родителям, но он меня не отпускал, хотел вернуть. Часто говорил, что я и сын никому не достанемся.
По словам старшей сестры Николая, брат каждый месяц давал любимой по 20-30 тысяч рублей на содержание ребенка. Татьяна подтверждает: «отцом он был неплохим». Вот только денег, уверяет женщина, она от него никогда не видела.
ЖЕНА УБИТОГО ЖДЕТ ДВОЙНЮ
В день убийства, вспоминает Татьяна, Николай поругался с ее старшей сестрой по телефону. Именно ее мужчина винил в том, что та настраивает любимую против него.
- Сестра находится на четвертом месяце беременности, ждет двойню: сына и дочь. Коля ей сказал, что не даст доносить беременность. Муж сестры услышал это и позвал Николая поговорить по-мужски, - продолжает Татьяна.
Уже через 20 минут Николай был у дома семьи.
- Я не видела, как он всех убивал. Просто услышала выстрелы и сразу позвонила по номеру «112». А когда вышла во двор, Николая уже не было.
К слову, мужчину не могут найти уже вторые сутки. Его объявили в федеральный розыск.
ОФИЦИАЛЬНО
Возбуждены два уголовных дела
- По данному факту возбуждения уголовных дел по статьям «Убийство двух или более лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц» и «Незаконные приобретения, передача, сбыт, изъятие, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
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