«Мой брат ей не пара!»: сестра подозреваемого в расстреле семьи под Ростовом озвучила свою версию случившегося

В одном из хуторов Ростовской области расстреляли двух мужчин и ранили женщину. Подозреваемый бросился в бега. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В одном из хуторов Каменского района, пожалуй, впервые за много лет неспокойно: много полиции, а на дорогах - оперативники особенно тщательно досматривают машины. В воскресенье, 14 мая, там произошло двойное убийство. В нем подозревают 31-летнего разнорабочего Николая.

По версии следствия, он расстрелял 51-летнего Михаила – отца гражданской жены Татьяны, Светлану – мачеху возлюбленной, и Анатолия - брата сестра сожительницы (имена изменены - прим. ред.)

Мужчины погибли мгновенно. Светлана выжила и сейчас в больнице.

«СМОТРЕЛА, КАК УГАСАЕТ ОТЕЦ»

- Мне позвонила одна из сестер Тани и сказала, что Коля всех убивает. Я сразу помчалась туда. Думала, остановить его. Но было поздно. Брата и след простыл. А во дворе лежали уже погибшие мужчины. Михаил, глава семьи, умер на руках у Тани. Она положила его голову на колени и смотрела, как угасает отец. Это была жуть! - расказала «КП-Ростов-на-Дону» старшая сестра подозреваемого в убийстве Наталья.

О Николае известно, что за его плечами – не одна судимость. Несколько раз сидел в тюрьме.

После расправы над родней сожительницы он бросился в бега. Мужчину объявили в федеральный розыск.

«НАЗЫВАЛИ ЕГО НИЩЕБРОДОМ»

По словам родственницы подозреваемого, Николай давно конфликтовал с родней любимой.

- С Таней он познакомился в 2019 году. Она пригласила его к себе на день рождения, с этого то и начался их роман, - говорит Наталья. - Я изначально была против этих отношений. Знала, как семья Татьяны смотрит на моего брата. Они считали: мой брат был ей не парой, и называли его нищебродом.

Но влюбленные не стали слушать ничье мнение. Решили уехать в другой город, там–то Татьяна и забеременела.

- А у брата опять начались проблемы с законом. Он что-то украл и его посадили, срок дали небольшой – год или полтора, - продолжает собеседница.

Татьяна вернулась к родным, а вскоре стала мамой первенца. Спустя несколько месяцев освободился и отец малыша.

«ПРИВОЗИЛ ДЕНЬГИ И ИГРУШКИ ДЛЯ СЫНА»

Наталья уверяет, что Николай хотел сойтись с Татьяной, вот только ее родственники были категорически против такого зятя:

- А брат каждый месяц отвозил ей деньги - по 20 – 30 тысяч рублей. И обязательно – подарок сыну. Перед трагедией он опять был у них. Как водится, подарил игрушку и сыну.

Наталья считает, что мотивом для расправы стало то, что брата не хотели принимать в семью. Женщина также говорит, что ее дом постоянно проверяет полиция.

- Уже человек сорок ко мне приходило. Наверное, думают, что я Кольку прячу, все обыскали, - сказала она.

ОФИЦИАЛЬНО

Возбуждены два уголовных дела

- По данному факту возбуждения уголовных дел по статьям «Убийство двух или более лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц» и «Незаконные приобретения, передача, сбыт, изъятие, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Расследование уголовного дела продолжается. "Комсомольская правда" приносит самые искренние соболезнования родным и близким погибших.

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