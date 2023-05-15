В Ростовской области 31-летнего мужчину подозревают в расстреле тестя, тещи и свояка. Фото: Иван МАКЕЕВ

В одном из хуторов Каменского района Ростовской области произошло двойное убийство. Еще одному человеку чудом удалось выжить, но женщина получила ранение в грудь.

По версии следствия, кровавую расправу над семьей учинил 31-летний Николай (все имена изменены – прим. ред.). По словам источника издания в правоохранительных органах региона, он поссорился из-за ребенка с гражданской женой – Татьяной. На ее защиту встали 51-летний отец, мачеха и 33-летний муж сестры.

"НАЗВАТЬ МАЧЕХОЙ ЯЗЫК НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ"

Что на самом деле произошло в тот роковой вечер 14 мая, еще предстоит выяснить следователям. Вооруженный мужчина сейчас в бегах, его поисками занимаются полицейские. Но по словам соседей, первоначально картина такая. 31-летний мужчина решил разобраться с семьей своей гражданской жены, которая ушла от него. Якобы Николай хотел забрать их общего ребенка, но за дочь и внука вступился 51-летний тесть. Он, как и 33-летний супруг сестры гражданской жены скончались на месте происшествия. Приемная мать сожительницы была ранена в грудь. Сейчас она в больнице.

- Вы знаете, Свету и мачехой-то назвать язык не поворачивается. Она стала жить с Михаилом, когда тот овдовел. Миша остался с шестью детьми на руках: у него – три сына и три дочки. Младшему мальчика сейчас лет 10, он ходит в пятый класс. Так вот, Светлана не испугалась того, что Михаил – многодетный. Они стали жить одной семьей. К детворе она относилась как родная мать, со всей любовью. А потом Миша серьезно заболел. Светлана за него билась, сделала все, чтобы он встал на ноги, - рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» знакомая семьи.

НЕ ПОВЕЗЛО С ЗЯТЕМ

И вот, наконец, Михаил пошел на поправку. Светлана устроилась продавцом в магазин, который находится в другом поселке. Казалось бы, жизнь вошла в свое русло. А тут и внуки подоспели.

Вот правда, с зятем не повезло. 31-летний возлюбленный их дочери Татьяны нигде не работал, любил выпить, да еще и проблемы с законом были. Тогда молодая женщина решила, что будет сама воспитывать совместного ребенка. Тем более, и отец, и приемная мать всегда были готовы помочь.

Но, со слов местных, Николай то приходил к Татьяне, то уходил. В последний такой визит он учинил скандал, который, по одной из версий следствия, и привел к кровавой развязке.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

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