Что известно о вооруженном мужчине, расстрелявшем тестя, тещу и свояка в Ростовской области

Трагедия развернулась в одном из хуторов Ростовской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Каменском районе, в одном из хуторов произошло двойное убийство. В нем подозревают 31—летнего местного жителя. Как сообщает региональный следком, Николай (все имена изменены - прим. ред.) выстрелил в родственников своей сожительницы.

В результате 51-летний тесть и 33-летний супруг сестры гражданской жены скончались на месте происшествия. Приемная мать сожительницы получила ранение в грудь. Сейчас она в больнице. Николай сбежал, его объявили в федеральный розыск.

Тем временем, в небольшом хуторе, в котором произошло преступление, только о нем и говорят.

«У НЕГО ПЛОХАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ»

- Полицейских много приехало, машины все проверяют, - поделился с «КП-Ростов-на-Дону» местный фермер.

По словам хуторян, убитые супруги были почти образцовой семьей. Вот только с зятем Николаем им не повезло.

- Говорят, он был замешан в угоне машины. Нигде толком не работал. Еще у него плохая наследственность. Его мать давно сидела за убийство родственника, - делится местная жительница.

В хуторе многие разводят руками и не понимают, как Татьяна могла связаться с Николаем.

- Наверное, выбирать не из кого было. Хутор-то маленький – домов сто. Вот и родила от него, - продолжает собеседница.

«НАЧАЛ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ РЕБЕНКА»

Правда, семейная жизнь не сложилась. Татьяна, со слов местных, постоянно выгоняла Николая.

- А он - то приходил к ней, то уходил. В день убийства опять приехал к Тане. Начал предъявлять ей претензии по поводу ребенка. Потом якобы принялся бить ее. Конечно, отец, брат сестры и приемная мать за нее вступились. Они же все жили бок о бок. А Николай открыл по ним огонь, - продолжает жительница хутора.

Убив двоих мужчин и ранив женщину, мужчина скрылся в лесополосе. По одной из версий, он может передвигаться на отечественной легковушке «двенадцатой» модели.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Что стало причиной трагедии, еще предстоит выяснить следователям.

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