После ЧП стрелявший скрылся в лесополосе. Фото: Сергей ГАПОН

Громкое ЧП потрясло жителей Ростовской области. В хуторе Уляшкин Каменского района в лесополосе расстреляли целую семью из трех человек — двое не выжили. Об этом читателям «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Ростовской области. Рассказываем подробности, которые удалось собрать к этому часу.

Последние новости о расстреле семьи в Ростовской области 14 мая 2023

Двойное убийство и покушение на убийство произошло в воскресенье, 14 мая, около шести вечера.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что в поле нашли тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Оттуда же в больницу с таким же ранением была доставлена женщина.

Как сообщает источник «КП — Ростов-на-Дону», 31-летний местный житель, затаив обиду на свою сожительницу, с которой у них недавно родился ребенок, вызвал на серьезный разговор родственников в лесополосу недалеко от дома. С собой он взял оружие...

По предварительным данным, известным следователям, 31-летний мужчина в ходе конфликта несколько раз выстрелил из ружья в троих родственников своей сожительницы. Под пули попал ее 51-летний отец, 33-летний свояк и ее мама.

Подозреваемого объявили в федеральный розыск

Источник уточняет, что главе семьи пуля попала почти что в сердце, в свояка попало две пули — в голову и ногу, а тещу ранило в грудь. Затем мужчина с ружьем скрылся.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», - прокомментировали в донском следкоме.

В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый в этих преступлениях 31-летний житель Каменского района был уже ранее судим. Теперь он объявлен в федеральный розыск.

Источник «КП — Ростов-на-Дону» уточняет, что мужчина может передвигаться на «ВАЗ-2112».

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