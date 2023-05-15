В Ростовской области ищут мужчину, убившего двух человек и ранившего женщину

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначены экспертизы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителя Ростовской области объявили в розыск после убийства двух человек и покушения на убийство женщины. Подробности происшествия сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, расправу в хуторе Уляшкин Каменского района устроил ранее судимый местный житель. Известно, что 31-летний мужчина по телефону поругался с семьей своей сожительницы и предложил «обидчикам» обсудить все в лесополосе, недалеко от дома.

Встретившись с 51-летним отцом своей гражданской жены, ее матерью и 32-летним свояком, подозреваемый открыл огонь. Двое погибли на месте, женщина получила ранение, сейчас ей оказывают помощь медики.

Сам агрессор сбежал, его уже объявили в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело.

- Уголовное дело завели по статье «Убийство двух или более лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц», «Незаконное приобретение и хранение оружия». Следователи уже осмотрели место происшествия, назначены экспертизы. Сбежавшего разыскивают, - прокомментировали в пресс-службе Следкома России по Ростовской области.

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