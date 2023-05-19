Что известно о деле родителей из Ростова, подозреваемых в расчленении восьмимесячной дочери

Квартира, в которой был убит ребенок, опечатана следствием Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове продолжается расследование громкого преступления, в котором подозревают 22-летнюю студентку и 33-летнего предпринимателя.

Следствие считает, что родители расправились с единственной дочерью, которой было всего лишь восемь месяцев. А чтобы замести следы преступления расчленили дочь. И Ивана, и Наталью задержали (все имена изменены – прим. ред.) в день, когда они сообщили об исчезновении дочери. Полицейские пришли уточнить детали, но в квартире обнаружили страшную находку.

ОТРИЦАЮТ ВИНУ

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона, почти до 28 июня они будут под стражей. Однако обвинение никому из них пока не предъявили. Сами подозреваемые отрицают свою вину.

- Каждый из супругов настаивает, что убивала вторая половина, - говорит источник издания. - При этом Иван нанял платного адвоката, а интересы Натальи представляет государственный защитник, которого назначают в том случае, если человек по каким-либо причинам не хочет или не может оплачивать услуги юриста.

По словам собеседника, на условия содержания супруги не жаловались. Также как и не было жалоб на здоровье.

СТИХИЙНЫЙ МЕМОРИАЛ РАЗОБРАЛИ

Тем временем, в микрорайоне Суворовский пропал стихийный мемориал. Он появился у подъезда, в котором жили родители и погибшая малышка. Кто-то поставил там фото девочки в рамке. Соседи и просто горожане, которые были тронуты до глубины души произошедшим, несли цветы и мягкие игрушки.

- Наверное, мемориал разобрали из-за дождя, из-за которого мог повредиться снимок девочки, - рассказала «КП-Ростов-на-Дону» женщина, которая полгода была няней убитого ребенка.

В региональном следкоме напомнили, что уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Расследование взяла на контроль прокуратура Ростовской области. Следствию предстоит разобраться во всех деталях случившегося, а суду определить виновность или невиновность родителей.

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