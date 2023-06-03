Купание - до 20:00, спорт - до победного: как выглядит пляж Левобережный Ростова в первые дни лета

Купальный сезон в Ростове-на-Дону стартовал 1 июня. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Купальный сезон в Ростове-на-Дону официально стартовал 1 июня. К этому дню городские коммунальные службы подготовили два работающих пляжа: в парке «Левобережный» и на Зеленом острове.

Узнали, чистая ли вода в Дону, много ли людей уже купается, есть ли раздевалки и туалеты, а также можно ли на пляже поиграть, к примеру, в волейбол или теннис, и сколько это будет стоить.

Успеваем купаться.

ЗА БУЙКИ НЕ ЗАПЛЫВАТЬ

Сразу бросается в глаза, что на пляже предусмотрен ряд важных моментов, касающихся безопасности посетителей.

Так, зона плавания в воде ограничена ярко-оранжевыми буйками, которые хорошо видны с Ворошиловского моста. Два из них такие большие, что могут удержать на плаву даже взрослого человека. С двух сторон берега таблички сигнализируют, что дальше зона купания заканчивается. А в центре - указатели напоминают, как нужно себя вести на пляже и чего делать нельзя.

Имеется и спасательный пост, о чем напоминает надпись большими красными буквами.

Спасут от жары. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

РАЗДЕВАЛКИ - ДЕРЕВЯННЫЕ

Большой поток посетителей пляжа, видимо, натолкнул руководство добавить к действующим пяти деревянным раздевалкам еще три собранные из металла. И в тех, и в других имеются крючки для вещей.

Есть на пляже раздевалка для инвалидов – вход в нее представляет собой две распахивающиеся дверцы на пружинах. Заехал – они сами закрылись. Есть и инклюзивный заезд в воду: металлический коридор с бортиками, по которому можно аккуратно заехать и выехать.

От палящего солнца посетителей пляжа спасают специальные «грибочки» - их в тут порядка 10. Не густо, но в тесноте, да не в обиде. А от горячего песка защищают деревянные настилы-дорожки, почти доходящие до воды. Совсем как на морском побережье!

Замки на песке никто не отменял в любую погоду. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ

Список заведений общепита, прямо скажем, пока небольшой. Совсем рядом с пляжем - купольное кафе, но оно, как мне показалось, не из дешевых. Чуть дальше, в «детской зоне развлечений», можно купить сладости и воду. А в конце парка - найти бургерную, где самый дешевый бургер обойдется в 370 рублей. Поэтому, если хотите сэкономить, берите напитки и провизию с собой. А мне остается надеяться, что летом по пляжу будут ходить продавцы с криками «Молодая, горячая кукуруза!».

К слову, туалеты платные – 20 рублей посещение. За входом из окошечка наблюдает строгая женщина-контролер: считает входы и выходы. В наличии - туалетная бумага, жидкое мыло и сушилки. В целом, все чисто и опрятно.

Чтобы и в жару было комфортно. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

СКОЛЬКО СТОИТ АРЕНДА

Вода в реке Дон в районе пляжа, несмотря на ливни, уже довольно теплая и чистая. Детвора и взрослые с удовольствием ныряют, играют и устраивают заплывы.

По будням, первыми на пляж приходят школьники, живущие неподалеку. Следом - владельцы собак со своими питомцами. После детей на песке остаются замки, а после собак – следы вдоль кромки воды. Где-то к 14:00-15:00 показываются и старшеклассники. В выходные, конечно, отдых чаще всего здесь семейный. Единственные, кто не изменяют себе, - рыбаки, не желающие уступать свои места ныряющим.

По вечерам и выходным на пляж приходят волейболисты. Кто-то приносит свои сетки для игры, натягивая на имеющиеся опоры. Но можно и арендовать площадку с пластиковым покрытием, но это обойдется в 700 рублей за час игры.

В тесноте, да не в обиде. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Есть также прокат мяча и сетки, теннисного корта и ракеток, стола для пин-понга. Касса работает с 8:00 до 17:00 со вторника по воскресенье, кроме понедельника. А вот работа самого пляжа - до 20:00.

Однако пока большинство посетителей не торопится в воду или отсиживается на песочке. Это и правильно: сколько же можно сидеть за компьютером?

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