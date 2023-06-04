Погода на новой неделе будет переменчивой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростовской области на неделе с 5 по 9 июня будет переменчивой. Первые рабочие дни будут пасмурными и дождливыми, но к среде станет ясно и тепло. Публикуем подробный прогноз синоптиков.

Ростовский гидрометцентр сообщает, что 5 июня ожидаются небольшие и умеренные дожди с грозой. Средняя скорость ветра — 6 – 11 метров в секунду. При грозе порывы могут усиливаться до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью — +12 — +17 градусов. Днем потеплеет до +18 — +23 градуса, местами до +27.

Во вторник существенных осадков не будет. Вечером по югу пройдет небольшой дождь. Скорость ветра не превысит 11 метров в секунду. Ночью на термометре будет +11 — +16 градусов, местами до +5, днем — +22 — +27.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в другие дни недели осадков не прогнозируется. В среду, 7 июня, установится малооблачная погода — до +26 градусов. К пятнице может потеплеть до +28 градусов. В последний рабочий день будет пасмурно.

Напомним, ранее климатолог Александр Иошпа ответил, каким будет лето в регионе. По его словам, сильной жары не будет. При этом и температуры ниже климатической нормы не ожидается. Специалист отметил, что точный прогноз на три месяца составить пока трудно.

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