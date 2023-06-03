Климатолог Иошпа ответил, каким будет лето в Ростове

Лето будет не слишком жарким.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Климатолог Александр Иошпа предположил каким может быть лето в Ротове-на-Дону. Об этом об сообщил в интервью на радио «КП-Ростов-на-Дону».
Специалист отметил, что сейчас сложно дать подробный и точный прогноз. Можно лишь приблизительно судить о том, какой будет температура.
— Я не скажу, что лето будет чересчур жаркое - +43 градусов в тени не будет. Но в то же время оно не будет и ниже климатической нормы, — прокомментировал Александр Иошпа.
По его словам, чтобы составить прогноз, климатологи изучают данные за многолетний период и находят совпадения. Если год совпадает с каким-либо другим по метеоявлениям, можно предположить, что у них будут похожи отдельные сезоны, например, лето или зима. Иошпа отметил, что 2023-й год ни на что не похож.
Ранее в интервью климатолог рассказал, почему считает, что на смену глобальному потеплению придет похолодание.
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