В Ростовской области в колонию отправили грабителя, избившего женщину шлангом из-за пакета с продуктами

Происшествие случилось, когда женщина возвращалась домой с покупками. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Шахтинский городской суд вынес приговор местному жителю, который избил и ограбил женщину. После происшествия пострадавшая попала в больницу. Подозреваемого обвинили в разбойном нападении.

На суде потерпевшая рассказала, что в тот день возвращалась из магазина с покупками. В 15 минутах от дома она заметила, что ее кто-то преследует. Женщина обернулась и в этот момент почувствовала сильную боль. Шедший следом за ней незнакомец начал избивать ее резиновым шлангом по голове и телу. Пострадавшая пыталась защититься: уворачивалась от преступника и пыталась схватить шланг. После нескольких ударов женщина упала, а нападавший схватил ее пакет и скрылся.

К счастью, мимо в этот момент проходили двое парней. Молодые люди побежали за нападавшим и вскоре его поймали. После этого они передали задержанного полиции.

Как выяснилось позже, «добычей» грабителя стал пакет с сосисками, кошачьим кормом, хлопьями и другими продуктами. Позже стоимость покупок оценят почти в тысячу рублей. При этом потерпевшей после нападения потребовалась медицинская помощь.

Задержанного сначала осудили за разбой на год и шесть месяцев колонии. Мужчина хоть и раскаялся, с таким решением не согласился и подал апелляцию. Дело рассмотрели повторно и переквалифицировали действия обвиняемого с разбоя на грабеж. Правда от наказания подсудимого это не избавило — срок лишь сократили до года.

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