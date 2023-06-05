В Калмыкии в тройном ДТП погибли ребенок и 87-летний пенсионер, четверо в больнице

Удар был такой силы, что 87-летний пассажир погиб на месте. Фото: ГУ МВД по Республике Калмыкия

Смертельная авария произошла в Калмыкии накануне, 4 июня. В тройном ДТП c участием машин из нескольких регионов погибли пожилой мужчина и ребенок. Об этом сообщает главное управление МВД по Республике Калмыкия.

ТРОЙНОЕ ДТП РАННИМ УТРОМ

Авария произошла рано утром на автодороге «Астрахань-Элиста-Ставрополь» в Яшкульском районе Калмыкии. Ближе к шести часам утра на трассе столкнулись три машины. Это Chevrolet Cruze, которым управлял 57-летний житель Республики Дагестан, Nissan Murano под управлением 43-летней жительницы Тамбовской области и Kia Optima, за рулем которой находился 27-летний водитель из Дагестана.

По предварительным данным, Chevrolet столкнулся с Nissan, и вторую машину по инерции отбросило. Она задела Kia по касательной.

Больше всего досталось пассажирам в Chevrolet. В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончался 87-летний мужчина. 13-летний мальчик, несмотря на все усилия медиков, не доехал до больницы — умер в карете скорой помощи. Еще одна пассажирка иномарки и водитель были доставлены в районную больницу. Также в медучреждение с травмами обратились два человека, находившихся в Nissan.

Всего в ДТП погибли двое и четверо пострадали. Фото: ГУ МВД по Республике Калмыкия

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

- Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего, - добавили в региональном главке. - По факту ДТП со смертельным исходом была проведена проверка. Возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 - «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Напомним, если водитель будет признан виновным, ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.

К сожалению, это не первое крупное ДТП со смертельным исходом в Калмыкии за год. В январе на федеральной автодороге «Каспий», в районе села Малые Дербеты, разбилась семья, ехавшая из Армении в Самару.

Все четыре человека в салоне иномарки, ехавшей из Армении в Самару, скончались на месте. Фото: МВД по Республике Калмыкия

Как тогда сообщали в Госавтоинспекции, 22-летний житель Татарстана за рулем автомобиля Mercedes GLS, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в стоящий на обочине грузовик DAF. Иномарка впечаталась в фуру. В результате мощного удара на месте скончались водитель и три его пассажира.

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