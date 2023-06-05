На пустырь в Таганроге упал беспилотник

Беспилотник упал вдали от жилых домов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге Ростовской области 3 июня упал беспилотный летательный аппарат. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе губернатора.

Уточняется, что происшествие случилось на пустыре, вдалеке от жилых домов. На месте работали специалисты Министерства обороны.

— Пострадавших и разрушений в результате происшествия зафиксировано не было, — прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, 25 мая в соцсетях появились сообщения о громких звуках и видео вспышки в небе в Ростовской области. Позже губернатор Василий Голубев объяснил, что система ПВО сбила украинскую ракету в районе Морозовска. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.

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