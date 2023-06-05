Для купания в Ростове-на-Дону рекомендован только один пляж

Специалисты центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области нашли в воде близ Зеленого острова вредные бактерии. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

На первых выходных июня стало известно, что специалисты центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области нашли в воде близ Зеленого острова вредные бактерии. Таким образом, в черте города для ростовчан остался доступен только один пляж. Хотя совсем недавно городская администрация опубликовала информацию, согласно которой пляжный сезон в городе начнется с 1 июня и продлится до 1 октября. Работать места отдыха будут с 10 до 20 часов. Гости и жители города смогут посетить пляжи на Зеленом острове и на улице Левобережной. Других зон отдыха в документах не указали.

- Обнаружены колиформные бактерии и энтерококки, - рассказывает заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области Анатолий Конченко. - Вода загрязнена, поэтому управление Роспотребнадзора и не рекомендовало населению купаться в районе Зеленого острова, пока ее качество не нормализуется. Но необходимо заметить, что возбудителей инфекционных заболеваний в воде обнаружено не было.

Специалист объяснил, почему так произошло:

- Так получилось, что на протяжении последних двух недель в Ростове были обильные осадки, и очень много сточных вод попало в реку Дон по системам ливневой канализации, - продолжил Анатолий Владимирович. - А там, где ливневок нет, стоки попадали в реку по рельефу местности, ведь Ростов находится на горе. Пробы воды мы берем один раз в десять дней, и в санкционированных зонах отдыха сами собственники пляжей обязаны осуществлять контроль за качеством воды. К примеру, качество воды на пляже парка Левобережный соответствует всем требованиям.

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Колиформные бактерии — это бактерии группы кишечной палочки — условно выделяемая по морфологическим и культуральным признакам группа бактерий семейства энтеробактерий, используемая санитарной микробиологией в качестве маркера фекального загрязнения.

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