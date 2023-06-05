«Пьется легко, но потом «шарашит» по голове»: Есть ли в Ростовской области сидр, от которого люди умирают

Выбор напитков на розлив огромный, но не всегда это хорошо - признаются сами продавцы. Фото: Дмитрий Кутепов

Корреспонденты «КП — Ростов-на-Дону» прошлись по «пивнушкам» Ростова и Батайска и узнали, есть ли в них «Мистер Сидр», от которого умерли в трех регионах России 18 человек. А также пообщались с хозяином трех магазинов в Ростовской области, в которых продается пенное и сидр на розлив.

ПРОВЕРОК У НАС НИКАКИХ СЕЙЧАС НЕТ

Как оказалось, ни в одном заведении, где побывали корреспонденты, даже и не слышали о том, что в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии от сидра погибли люди. Их уже как минимум 18 человек, а также несколько десятков пострадали.

Владимир, у которого в Ростовской области три продуктовых магазина, в которых продают слабоалкогольные напитки на розлив, рассказал, что первый раз услышал о том, что люди отравились сидром. Сейчас он работает как обычно и к нему в магазины никто не приходил проверять, есть ли у него в продаже смертельно-опасный «Мистер Сидр».

— Я в первый раз об этом слышу. Может быть по телевизору об этом говорили. Но я его практически не смотрю, — удивился трагической новости предприниматель. — Мы берем сидр на ростовском производстве всем известной марки. Но это огромный завод. «Левую» гадость, я думаю, они делать не будут.

У Владимира в магазинах представлены напитки из разных регионов России. Но из Ульяновска, по словам бизнесмена, никогда не было.

— Чтобы у нас в области из Ульяновска закупались сидром и пенным, я не слышал. Я покупаю для розлива из разных регионов, — рассказал о разнообразии разливного алкоголя предприниматель. — Есть из Владикавказа, Самары, из Подмосковья, из Лакинска Владимирской области, из Ростова, а также из Краснодарского края, Ставрополя, привозят и саратовские напитки.

При этом он посетовал, что продукцию сейчас плохо берут из-за погоды. Разве что в выходные кое-как дела шли, когда хоть немного распогодилось.

— Но на розлив сидр, игристое и пина коладу берут всегда очень слабо. Думаю, что у нас люди не любители сладких напитков. И пенное берут обычное, не с какими-то там вкусами. Среднее, чтобы градусов в нем было немного, — рассказал Владимир.

ХИМИЕЙ СО СПИРТОМ ОТРАВИЛИСЬ

В пивных магазинах Ростова и Батайска продавцы были шокированы новостями о том, что люди умерли от отравления сидром.

— Травят народ чем только могут, — гневно высказалась продавщица одного из заведений Батайска.

При этом у нее в магазине продают сидр только в стеклянных бутылках, и на розлив его никогда не было. А «Мистера Сидра» на прилавках не нашлось - это она на всякий случай проверила, услышав новость.

— Пенное у нас хоть и порошковое, но не химия. А виски-кола, мохито, игристое, пина колада — все «химозное». Виски-колу молодежь берет на ура. Оно вроде пьется легко, но «шарахает» по голове потом серьезно, — призналась продавщица.

В Ростове в только в одном из двух заведений встретился сидр на розлив. И, как оказалось, из соседнего региона.

— У нас хороший сидр, воронежский. И все пенное, что есть на розлив, тоже оттуда, — рассказала продавщица из ростовского магазина.

— Интересно, почему же они отравились? С химией будет, сто процентов. Может из какого-то концентрата сделали со спиртом, — предположила другой реализатор. С этими вопросами сейчас разбираются следователи…

А пока задача правоохранителей — найти весть «Мистер Сидр», от которого погибли люди. А людям быть предельно внимательными при покупке слабоалкогольного напитка из яблок.

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