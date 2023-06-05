В Ростовской области с начала года 50 человек заболели корью

В Ростовскую область поступило более 20 тысяч доз вакцины. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области с начала 2023 года выявили 50 заболевших корью. Все случаи были лабораторно подтверждены, сообщили в донском правительстве.

Как оказалось, из всех заболевших 22 человека приехали в Ростовскую область уже зараженным.

— В Ростовскую область поступило более 20 тысяч доз вакцины для иммунизации взрослого населения против кори и более 9 тыс. доз для иммунизации детского населения, — отметил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Всю поступившую вакцину распределили по медучреждениям всех муниципалитетов области.

По состоянии на сегодняшний день вакцинацию от кори в Ростовской области прошли 3,1 тысячи человек, из которых 2,6 тысячи — дети. При этом ревакцинацию сделали 3,7 тысячи человек, 2,5 тысячи из которых — дети.

СПРАВКА «КП»

Корь — это острая вирусная инфекционная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем. Болезнь вызывается вирусом, который входит в организм через глаза, нос и рот. Симптомы кори включают высокую температуру, кашель, насморк, ангину, светобоязнь и сыпь, которая начинается на лице и распространяется по всему телу.

Корь может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония и менингит (воспаление мозговых оболочек), особенно у маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом. Кроме того, корь может привести к слепоте, глухоте и задержке умственного развития.

Имеется эффективная вакцина от кори, которая должна быть принята в детстве и повторена во взрослом возрасте. Вакцинация – основной способ предотвращения кори, поэтому проведение вакцинации является очень важным шагом в сохранении здоровья.

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