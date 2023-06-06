«Ты же – слуга народа»: Экс-глава сельского поселения в Ростовской области откровенно рассказал про работу чиновника

За блогом бывшего главы поселения следило гораздо больше подписчиков, чем за страницей администрации. Фото: Личный архив героя публикации

Константину Степаненко из Ростовской области 40 лет. До позапрошлого года он был главой администрации Буденновского сельского поселения. За пять лет погружения в дела поселения на 3,5 тысячи человек он не только умудрился не погрязнуть в бумажках и спорах о покосе травы, но и завел блог о спортивных приключениях своей семьи.

Константин рассказал, каково это — совмещать такие несовместимые на первый взгляд вещи, и как реагировали на активность в сети жители.

ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ В СИЛОВИКИ И ОБРАТНО

Если бы Константин пошел по стопам родителей, то стал бы потомственным железнодорожником. Но выучился на зооинженера и после работы в хозяйстве попал в управление сельского хозяйства районной администрации. Там прошел путь до главного специалиста сектора животноводства, параллельно учился в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию. А потом резко изменил сферу деятельности.

Главой поселения Константин Степаненко проработал пять лет. Фото: Личный архив героя публикации

— Я плотно взаимодействовал с контролирующими органами. На мне замыкалась работа по целевому использованию кредитных средств, которые выделяло государство хозяйствам, меня интересовала экономическая безопасность, — рассказывает Константин Владимирович. — Поэтому я получил юридическое образование и ушел служить в органы внутренних дел.

Через три года поступило предложение вернуться на муниципальную службу — стать главой сельского поселения. Пришлось ездить каждый день на работу из райцентра в маленький поселок в нескольких километрах за чертой города.

С ВЕДРАМИ И ПНЯМИ ВМЕСТО СКАМЕЕК

— В первые же дни, когда знакомился с жизнью поселка, увидел, как вечером люди несут пни, ведра, табуретки и все это добро ставят на центральной улице — собирались пообщаться. Так что первым делом поставили лавочки и урны, — с улыбкой вспоминает уже бывший глава. — Обращались родители девочки-инвалида. В непогоду она на коляске не могла выехать на центральную улицу, и мы ей проложили тротуар.

На турниках Константин занимается в любое время года. Фото: Личный архив героя публикации

Прочувствовал на себе руководитель все прелести сельского менталитета: включенность в проблемы людей должна быть 24/7. За пять лет успел рассмотреть более 300 письменных обращений, а устных — никто и не считал.

— У меня приемный день был в понедельник, но люди шли со своими вопросами с понедельника по пятницу. Раз пришел — заходи, рассказывай. Я их принимал каждый день, кто бы и когда ни пришел. Так что еще и в субботу приходил на работу, потому что, пока всех примешь, не успеваешь все поселки объехать. В понимании людей: ты же - слуга народа. Взялся за дело — выполняй. Так по сути и есть, — разводит руками собеседник.

Отец старается воспитать в сыновьях любовь к родному краю и обязательно следит за их спортивной подготовкой. Фото: Личный архив героя публикации

А ЧЕГО ШУМЕЛИ? ВЫГОВОРИТЬСЯ НАДО БЫЛО!

Работа главы — это не только порядок на вверенной ему территории с ремонтом дорог и тротуаров, покосом травы и обработкой от клещей. Константин Степаненко вспоминает, что за пять лет многое успел.

При нем в двух поселениях установили сирены экстренного оповещения, обрезали десятки аварийных деревьев, высаживали молодые деревца, установили детскую площадку, начали возводить угольную котельную. Удалось ликвидировать стихийный рыбный рынок с торговлей в антисанитарных условиях, и людям предоставили альтернативу — силами предпринимателей и администрации, как местной, так и районной возвели торговые павильоны.

Работа руководителя — это человеческие беды. За пять лет десятки семей обращались за помощью не только в закупке угля, чтобы топить печь зимой. Просили и на неотложное лечение.

Константин исполнил юношескую мечту - купил кроссовый мотоцикл. Фото: Личный архив героя публикации

— Самое сложное — когда ты не можешь человеку чем-то помочь, когда люди приходят и ждут от тебя решения, а ты ограничен в законодательном плане, — вздыхает бывший руководитель. — Могу с уверенностью сказать, что муниципальная служба - это сложный и многогранный процесс, где зачастую приходится балансировать между пожеланиями жителей, видением того или иного вопроса вышестоящим руководством, мнением «местных элит», представленных руководителями предприятий или бизнеса. При этом неукоснительно выполнять требования контролирующих органов, обращая внимание на работу подрядчиков, зачастую недобросовестных, в рамках муниципальных контрактов. К тому же, учитывать несовершенство федеральных законов о принципах организации местного самоуправления и контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг. Только при полном соблюдении этого баланса можно более или менее успешно переносить тяготы муниципальной службы.

Получается, поможешь и выделишь деньги — статья, не поможешь — халатность.

— Как говорит наш губернатор: люди недовольны властью тогда, когда им ничего не объясняют. Если четко проговорить правду: «Не можем сделать дорогу, потому что проектом не предусмотрена», люди относятся к обстоятельствам с пониманием. А если закрыться от населения, не давать ответы, то, конечно, не будет и доверия. Поэтому и проводил сходы граждан. Порой придут люди, пошумят, а в итоге и претензии-то нет. А чего шумели-то? «А выговориться надо было!» Но этим мне работа и нравилась — общением с людьми. Этот опыт я переношу и на новую работу.

На байдарке бывший руководитель исходил почти все местные речки. Фото: Личный архив героя публикации

С ТУРНИКА В БАЙДАРКУ — И НА МОТОЦИКЛ!

Еще жителям поселка бывший глава полюбился тем, что своим примером вдохновлял людей. С университета - дружен со спортом, берет с собой сыновей на тренировки да еще свой блог в соцсети завел.

— Теперь с сыновьями выходим на пешие прогулки протяженностью до 20 километров, на велосипедах катаемся — до 40 километров за прогулку. Занимаемся воркаутом, - перечисляет Константин. — Дети со мной. Раньше занимались в секциях, а когда пришлось отказаться, я взял мотивацию под контроль. У детворы есть желание сидеть за компьютером, надо подтолкнуть и к физкультуре.

Как итог, у старшего Михаила уже есть значок ГТО, а младший Георгий изо всех сил стремится такой же получить. Папа на турниках освоил силовой выход, горизонтальный вис, а скоро ему покорится и «солнышко».

— Еще на байдарке исходил местные речки. А недавно исполнил мечту юности — купил кроссовый мотоцикл, теперь объезжаю его по полям, - делится радостью наш герой. - А самое интересное, что, будучи главой, вел две страницы — администрации и свою личную, где делился спортивными достижениями, тем, как мы с детьми отправились в поход. И у меня было больше подписчиков — людям интересно, чем ты живешь вне рабочего кабинета.

Непросто отвлечь подростков от компьютера и забрать в спортзал, но у отца получается. Фото: Личный архив героя публикации

ОБЩАТЬСЯ СО ВСЕМИ — ОТ ПОДСОБНИКА ДО ЗАМДИРЕКТОРА

Спустя пять лет главе предлагали пойти на второй срок, но Константин Степаненко снова в главы не пошел:

— Если бы чувствовал в себе силы и возможность в чем-то еще людям помочь, тогда бы продолжил работу на муниципальной службе. Но понял, что больше этому поселению при имеющемся законодательстве и финансовых возможностях бюджета дать не смогу.

Экс-глава сельского поселения стал директором сельхозпредприятия. Сначала в Краснодарском крае, потом возглавил элеватор в родном Сальске. И тут умения, полученные за годы работы «слугой народа», очень пригодились.

— Общаюсь со всеми — от подсобного рабочего до замдиректора. Иду по территории, спрашиваю, как дела, хватает ли инструментов, что по зарплате, по графику отпусков. Люди удивляются — с ними раньше директора не общались, — удивляется руководитель.

Теперь у бывшего главы новые заботы помимо развития предприятия. Потихоньку привести в порядок 39 гектаров территории, за которой несколько лет не следили. Отремонтировать, насколько это возможно, клуб. А на выходных - мчаться навстречу ветру по береговой линии реки Маныч, по полям и бездорожью. И, конечно, поделиться с подписчиками: «Автомобиль не позволяет передать запах цветущих полевых цветов и в целом запаха степи». Ну а «лайки» по старой памяти ставят те самые селяне, которые пять лет приходили к бывшему главе решить проблемы и просто выговориться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Посвятил рекорд маме»: спортсмен из Ростовской области протащил на себе пять вагонов поезда

25-летний силач из Ростовской области сдвинул с места вагоны поезда весом 402 тонны (подробнее)