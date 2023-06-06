Биолог рассказал о последствиях сокращения количества зайцев-русаков в Ростовской области

Гибель зайцев произошла в 2022 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области резко сократилось количество зайцев-русаков. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. По его словам, с выпуском других животных в регионе проблем нет: их выращивают в охотхозяйствах, в региональных и федеральных учреждениях. А вот зайцев для воспроизводства пока нельзя купить.

«КП-Ростов-на-Дону» обратилась за комментарием к биологу. Специалист рассказал, отразится ли на снижение численности зайцев на популяции и какие сферы от этого пострадают.

ПОГИБЛИ ЕЩЕ В 2022-М

— В 2022 году произошла гибель зайца-русака. — рассказал на пресс-конференции Виктор Гончаров. — Сейчас отрабатываем меры по восстановлению их количества. Во многих случаях охота ведется на сельхозугодьях, поэтому мы не можем гарантировать, что гибели животных совсем не будет. Есть нерадивые аграрии, которые не выполняют операции технологически правильно, в том числе и когда травят грызунов. Мы переговорили с многими производителями — они согласны наладить выпуск животных совместно с разными экологическими фондами. Но зайца мы не нашли. Пытались закупить где-то его молодь, но не нашли хозяйств, где бы его производили в достаточном количестве.

ПОПУЛЯЦИЯ НЕ ПОСТРАДАЛА

— Я бы сказал, что о потере популяции зайца в Ростовской области речь не идет, уверен кандидат биологических наук Александр Липкович. — Речь идет о серьезном снижении численности. Но нужно помнить, что сельхозугодия, где водятся зайцы, это далеко не вся Ростовская область. И как раз наш регион был десятки лет источником расселения этих животных. Так что, по моему мнению, покупать молодь зайца не нужно. Ущерб нанесен, но не столько популяции, сколько охотничьей отрасли. Это тоже отрасль, как и все другие. Сюда вкладываются средства, в ожидании какого-то возврата. Охотники покупают путевки, тратят деньги, а охотиться не на кого. Здесь получился провал, и в этом случае охотничье сообщество вполне вправе предъявлять свои претензии.

ПЛОДОВИТЫЙ ЗВЕРЕК

— Раз произошло снижение численности зайца, то там, где он остался, будет идти его бурное воспроизводство, — продолжает эксперт. — Например, сейчас, в Александровском лесу зайчат довольно много. Это плодовитый зверь. Главное – устранить причину. А причина — в нарушении технологии борьбы с грызунами. Если эта причина будет устранена, то никаких дополнительных усилий по восстановлению популяции зайца не нужно. Он восстановится сам. Может быть, это несколько кощунственно, но некоторое снижение численности в очень многочисленных популяциях может привести к их оздоровлению. Потому что наши зайцы были сильно поражены клещами, внутренними паразитами. Всегда, когда популяция слишком многочисленна, она начинает болеть.

О БОРЬБЕ С ЯДОХИМИКАТАМИ

— Вред всегда найдет своего адресата. Ведь от нерадивых аграриев пострадали не только зайцы. Пострадало очень много видов. Дело в том, что эти ядохимикаты встраиваются в пищевую цепь и продолжают свою работу, — сокрушается Александр Давидович. — Отравленными грызунами питаются хищники. Погибают лисицы, хищные птицы. Погибают чайки и цапли, которые питаются отравленными грызунами. Очень важно как-то донести до сельхозпроизводителей, что необходимо строжайшее соблюдение методики. Ведь есть сведения, что, слава Богу, пока не в Ростовской области, но в других областях страдают и люди. Были, например, случаи отравления подсолнечным маслом.

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