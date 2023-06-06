Из-за массовой гибели зайцев в Ростовской области будут судить агронома

Материалы дела уже передали в суд. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Ростовской области будут судить агронома из Кагальницкого района, обвиняемого в использовании химических веществ, из-за которых произошла гибель животных. Об этом сообщили в региональной пресс-службе следкома.

Как считают следователи, в 2022 году для борьбы с грызунами агроном должен был расставить приманки и ловушки. Но он решил проблему проще — разложил яд перед норами. Но отраву съели не только мыши, но и зайцы-русаки. Из-за этого произошла их массовая гибель.

В следкоме отметили, что материалы уже передали для рассмотрения в суд. Агроному грозит до пяти лет лишения свободы.

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