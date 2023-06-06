В Ростовской области берегам реки Дон грозит дальнейшее обрушение

На берегах Цимлянского водохранилища также зафиксировали обрушения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученые выяснили, что в Ростовской области во многих местах берега реки Дон продолжают обрушаться. Особенно это опасно в дельте, сообщается в статье сотрудников Южного научного центра РАН «Нижний Дон: уникальная речная артерия и ее экологические проблемы».

— В дельте ущерб от эрозии берегов многократно усиливают ежегодно повторяющиеся нагоны, а также волны от грузовых судов, проходящих на большой скорости по обмелевшему судоходному руслу, — отмечено в научном исследовании.

От Цимлянского водохранилища и до дельты Дона ученые обнаружили значительные участки, где обрушаются берега. Причем, в некоторых местах это опасно для жилья, хозяйственных объектов и исторических мест.

В исследовании отмечается, что из-за маловодья паводковые воды практически прекратили или существенно уменьшили промывку почвы от легкорастворимых солей. Там происходит опесчанивание берегов и потеря плодородного слоя.

На берегах Цимлянского водохранилища также зафиксировали обрушения. Но там во многих местах это прекратилось и берега заросли густой растительностью, а также камышом.

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Во вторник воздух прогреется до +27 градусов. А скорость ветра не будет превышать 11 метров в секунду. В среду на Дону будет малооблачно и прохладней на два градуса. В четверг и пятницу будет аналогичная погода (подробности)