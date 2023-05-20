В Ростовской области впервые отметили День реки Дон

День реки Дон впервые отметили в Ростове-на-Дону Фото: Евгения ГУСЕВА

20 мая в Ростове-на-Дону впервые отметили новый праздник - День реки Дон. В акциях, посвященных главной водной артерии региона, приняли участие тысячи человек, сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Тысячи ростовчан посетили экосубботник, просветительские встречи и гастрофестиваль «Донская селедка», - написал Алексей Логвиненко.

Отметим, фестиваль «Донская селедка» на Дону провели уже шестой раз. Гуляния состоялись в Кумженской роще. Все желающие смогли посостязаться в конкурсах на знание донских традиций и попробовать рыбные блюда. На сцене гостей развлекали творческие коллективы и кавер-группа.

- Кумженская роща - уникальное историческое место, поэтому нам так важно сохранить его. Перед фестивалем здесь состоялся экологический субботник. Наша задача после массового мероприятия навести порядок. Чтобы этот уголок Ростова оставался чистым, ухоженным и зеленым, радуя жителей города и приезжих, - добавил Алексей Логвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На бесплатный концерт Александра Розенбаума в Белой Калитве пустят по пригласительным билетам

На концерт пригласили семьи участников СВО, почетных граждан и заслуженных работников предприятий (подробности)