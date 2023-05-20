На бесплатный концерт Александра Розенбаума в Белой Калитве пустят по пригласительным билетам

Народный артист России Александр Розенбаум Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ростовской области жители Белой Калитвы пожаловались, что на концерт Александра Розенбаума будут пропускать только по пригласительным билетам, которые уже распределили бесплатно.

Как пояснили журналисту «КП - Ростов-на-Дону» в местной администрации, билеты, действительно, раздали. Их подарили семьям участников специальной операции, почетным гражданам, заслуженным работникам предприятий, а также белокалитвинцам, которые внесли значительный вклад в развитие района.

Культурное событие решили проконтролировать для безопасности людей. Кроме того, вместимость зрительского зала все равно не позволила бы пригласить буквально всех желающих.

Ограниченное количество посадочных мест подтвердил также один из местных жителей. При этом мужчина признался, что его переполняют эмоции и он очень рад, что вскоре увидит любимого музыканта.

- У Александра Розенбаума хорошие песни, патриотические. Он же и на Донбасс ездит выступать сейчас. Мне он очень нравится, радуюсь, что попаду на концерт, - рассказал житель Белой Калитвы Александр.

Добавим, на сайте исполнителя указано, что концерт в Белой Калитве состоится 23 мая. Это выступление запланировано в рамках специального гастрольного тура. Концерты также пройдут в станице Вешенской (26 мая) и в Усть-Донецком районе (30 мая).

Немного ранее Александр Розенбаум, судя по программе, уже должен был побывать в Таганроге, Новочеркасске, в станице Старочеркасской и в Каменоломнях.

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