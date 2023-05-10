Александр Розенбаум в мае отправится в тур по казачьим станицам Ростовской области

Народный артист России Александр Розенбаум Фото: Борис КУДРЯВОВ

В мае 2023 года певец и музыкант Александр Розенбаум отправится в тур по городам и казачьим станицам Ростовской области. Программу выступлений можно найти на сайте артиста.

Всего планируется семь концертов:

13 мая - Таганрог, ДК «Фестивальный». Начало в 19 часов;

16 мая - Новочеркасск, ДК НЭВЗ. Начало в 19 часов;

19 мая - станица Старочеркасская, парк, площадка «Форум». Начало в 18 часов;

21 мая - Каменоломни, Октябрьский РДК. Начало в 19 часов;

23 мая - Белая Калитва, стадион. Начало в 19 часов;

26 мая - станица Вешенская, РДК. Начало в 18 часов;

30 мая - Усть-Донецкий, Центральная площадь. Начало в 19 часов.

Напомним, ранее гастрольный тур анонсировал губернатор Василий Голубев. Глава региона рассказал, что музыкант его давний товарищ. Александр Розенбаум сам изъявил желание выступить в том числе в небольших населенных пунктах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футболисты ФК СКА Ростов-на-Дону обыграли «Машук-КМВ»

Ростовчане провели домашний матч на стадионе ЦСКА (подробности)