Александр Розенбаум в мае отправится в тур по казачьим станицам Ростовской области

Народный артист России Александр Розенбаум
Фото: Борис КУДРЯВОВ
В мае 2023 года певец и музыкант Александр Розенбаум отправится в тур по городам и казачьим станицам Ростовской области. Программу выступлений можно найти на сайте артиста.
Всего планируется семь концертов:
13 мая - Таганрог, ДК «Фестивальный». Начало в 19 часов;
16 мая - Новочеркасск, ДК НЭВЗ. Начало в 19 часов;
19 мая - станица Старочеркасская, парк, площадка «Форум». Начало в 18 часов;
21 мая - Каменоломни, Октябрьский РДК. Начало в 19 часов;
23 мая - Белая Калитва, стадион. Начало в 19 часов;
26 мая - станица Вешенская, РДК. Начало в 18 часов;
30 мая - Усть-Донецкий, Центральная площадь. Начало в 19 часов.
Напомним, ранее гастрольный тур анонсировал губернатор Василий Голубев. Глава региона рассказал, что музыкант его давний товарищ. Александр Розенбаум сам изъявил желание выступить в том числе в небольших населенных пунктах.
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