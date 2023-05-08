Футболисты ФК СКА Ростов-на-Дону обыграли «Машук-КМВ»

Голы оформили Михаил Стрельник и Дмитрий Каменщиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Футболисты СКА Ростов-на-Дону со счетом 2:0 обыграли пятигорский «Машук-КМВ» в 1 туре второго этапа Первенства России по футболу среди команд Второй лиги.

Спортивная баталия прошла вчера, 7 мая. Ростовчане приняли соперников на домашнем поле. На 37-й и 83-й минутах игры голы оформили Михаил Стрельник и Дмитрий Каменщиков.

Итоги этой встречи уже прокомментировал главный тренер ФК СКА Ростов-на-Дону Валерий Заздравных.

- Тяжелая игра. Понятное дело, что погодные условия наложили свой отпечаток. Было вязкое поле, много борьбы. Думаю, что мы были более нацеленными на ворота. Очень доволен заменами, ребята только усилили игру. К слову, мы немного поменяли подготовку к матчу. Вижу, это пошло на пользу команде, - отметил Валерий Заздравных.

Наставник ростовских армейцев в послематчевом интервью также поздравил всех с наступающим Днем Победы.

- 9 мая - День Великой Победы. Планировали на хорошей ноте подойти к этому празднику, что нам и удалось. Отдельно хотелось бы поблагодарить наших болельщиков. В такую погоду и такая поддержка, они дополнительный заряд нам придавали, - сказал Валерий Заздравных.

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