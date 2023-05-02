Комментатор Константин Генич пожелал ФК «Ростов» проиграть все оставшихся матчи сезона

Конфликт произошел после ничейного матча со «Спартаком» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телекомментатор Константин Генич поспорил с ФК «Ростов», а потом пожелал команде проиграть в оставшихся пяти матчах сезона Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает КП Спорт со ссылкой на интервью в эфире «Коммент.Шоу».

- Желаю команде, которая упустила победу, проиграть в оставшихся пяти матчах. Это люди, которым я всегда шел навстречу, с которыми прекрасно общался и которые вот так мне в спину ткнули. Понимаю, что СММ это не мог сделать без санкций свыше, - отметил Константин Генич.

Напомним, конфликт произошел после ничейного матча со «Спартаком» (1:1). В 25 туре РПЛ, на 39-й минуте игры, Александр Соболев столкнулся с Андреем Ланговичем. Константин Генич заметил это, но назвал эпизод просто «игровым моментом».

Позже ростовчане опубликовали критичный пост в Telegram, припомнив клубную куртку (бомбер) «Спартака», который ранее подарили Геничу.

- Костя, бомбер - это, конечно, хорошо. Но лучше бы еще и очки подарили, - заявили в ФК «Ростов».

Этот пост сразу же прокомментировал Константин Генич, отметив, что «борьба за место в тройке слегка пошатывает нервы ростовчан и переключает внимание не туда».

- Пересчитайте свои пенальти и ложитесь спать. И да, я давно в очках, если вы не заметили. И вижу через них получше вашего, - ответил Константин Генич.

Добавим, ближайший матч игроки ФК «Ростов» проведут на домашнем поле. Встречу в рамках 26 тура РПЛ запланировали с воронежским «Факелом». Начало в 19 часов по московскому времени. Сейчас донской клуб находится на второй строке турнирной таблицы.

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