Машина Александра Розенбаума попала в аварию в Ростовской области

Александр Розенбаум выступит с концертом в Новочеркасске. Фото: официальная страница главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко в "ВКонтакте"

В Ростовской области, в Новочеркасске, во вторник, 16 мая, случилась авария с участием автомобиля исполнителя Александра Розенбаума. Известно, что артист приехал на Exeed к зданию НПИ.

Как сообщает издание «Тузловград», за рулем находился водитель. Александр Розенбаум вышел из авто, в этот момент назад начала сдавать припаркованная рядом «четырнадцатая». В результате отечественная машина «зацепила» иномарку исполнителя. В ДТП никто не пострадал.

Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко сообщил, что накануне концерта, который пройдет в Доме культуры, Александр Розенбаум побывал на экскурсии в музее истории донского казачества и посетил Вознесенский собор.

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