В Ростовской области фура слетела с дороги и едва не упала в реку

Авария произошла на М-4 «Дон». Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

В Ростовской области грузовик слетел с дороги и едва не упал в реку. Это произошло сегодня, 16 мая, на трассе М-4 «Дон» в районе моста через Северский Донец. Аварию подтвердили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Предварительно, около 8:30 утра 62-летний водитель большегруза DAF не справился с управлением, врезался в металлический отбойник в месте реконструкции моста и наехал на сетчатое ограждение.

- В результате ДТП пострадавших нет, транспорт получил механические повреждения, - сообщили в УГИБДД.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, а также следить за интервалом и скоростью.

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