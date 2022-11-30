Похожие случаи гибели зайцев и фазанов ранее зарегистрировали еще в четырех районах Дона Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Кагальницком районе Ростовской области зафиксировали массовую гибель зайцев. Несколько десятков умерших животных в полях и у лесополосы нашли местные охотники. Люди предполагают, что дикие ушастые могли чем-то отравиться.

Пока в сети не публиковали официальных комментариев по этому случаю от Минприроды, Россельхознадзора и прокуратуры. Однако известно, что информацию в надзорные ведомства уже отправили.

Напомним, по данным Минприроды Дона, ранее гибель фазанов и зайцев зарегистрировали на сельхозполях Зерноградского, Целинского, Сальского и Песчанокопского районов. Там специалисты отобраны пробы на исследования.

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