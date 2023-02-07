В Ростовской области Минприроды наказало виновных в массовой гибели зайцев

Основной версией стало отравление животных вследствие неправильного обращения собственников земель с агрохимикатами
Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
В Ростовской области виновные в массовой гибели животных должны будут выплатить штраф. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии 7 февраля.
В ноябре прошлого года в нескольких муниципалитетах Ростовской области были найдены десятки трупов птиц и зайцев. Местные посчитали, что это виной всему мышиный яд, которым обрабатываются поля. Отметим, что мертвых животных нашли в Целинском, Кагальницком, Сальском, Зерноградском и Песчанокопском районах. Специалисты Минприроды провели исследования веществ, которыми обрабатывают поля.
— Основной версией стало отравление животных вследствие неправильного обращения собственников земель с агрохимикатами, предназначенными для травли грызунов, — выяснили в ведомстве.
Теперь собственникам участков придется возместить ущерб. При отказе им предъявят иски в суд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области сообщили о гибели диких животных на полях
Возбуждено уголовное дело