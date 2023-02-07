В Ростовской области Минприроды наказало виновных в массовой гибели зайцев

Основной версией стало отравление животных вследствие неправильного обращения собственников земель с агрохимикатами Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Ростовской области виновные в массовой гибели животных должны будут выплатить штраф. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии 7 февраля.

В ноябре прошлого года в нескольких муниципалитетах Ростовской области были найдены десятки трупов птиц и зайцев. Местные посчитали, что это виной всему мышиный яд, которым обрабатываются поля. Отметим, что мертвых животных нашли в Целинском, Кагальницком, Сальском, Зерноградском и Песчанокопском районах. Специалисты Минприроды провели исследования веществ, которыми обрабатывают поля.

— Основной версией стало отравление животных вследствие неправильного обращения собственников земель с агрохимикатами, предназначенными для травли грызунов, — выяснили в ведомстве.

Теперь собственникам участков придется возместить ущерб. При отказе им предъявят иски в суд.

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(Подробности)