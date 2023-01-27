В Ростовской области сообщили о гибели диких животных на полях

Охотники сообщили о гибели животных еще в прошлом году. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Ростовской области возбудили уголовное дело после сообщений о гибели зайцев в охотничьих угодьях. Информацию об этом подтвердил «КП — Ростов-на-Дону» рассказал начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Юрий Гальченко.

Напомним, охотники сообщили о гибели животных еще в прошлом году. Представители Россельхознадзора несколько раз выезжали в донские охотхозяйства, чтобы зафиксировать факт гибели животных и отобрать пробы. По словам Юрия Гальченко, был зафиксирован только один случай падежа зайцев в Кагальницком районе. В других районах погибших животных обнаружены не были.

Тем не менее в декабре было возбуждено уголовное дело. На какой стадии находится его расследование, неизвестно.

В следственном управлении СК России по Ростовской области официально пока не комментируют информацию.

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Официальных комментариев от надзорных ведомств пока не поступало (подробнее)