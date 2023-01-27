Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 января 2023 9:54

В Ростовской области сообщили о гибели диких животных на полях

Возбуждено уголовное дело
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Охотники сообщили о гибели животных еще в прошлом году.

Охотники сообщили о гибели животных еще в прошлом году.

Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Ростовской области возбудили уголовное дело после сообщений о гибели зайцев в охотничьих угодьях. Информацию об этом подтвердил «КП — Ростов-на-Дону» рассказал начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Юрий Гальченко.

Напомним, охотники сообщили о гибели животных еще в прошлом году. Представители Россельхознадзора несколько раз выезжали в донские охотхозяйства, чтобы зафиксировать факт гибели животных и отобрать пробы. По словам Юрия Гальченко, был зафиксирован только один случай падежа зайцев в Кагальницком районе. В других районах погибших животных обнаружены не были.

Тем не менее в декабре было возбуждено уголовное дело. На какой стадии находится его расследование, неизвестно.

В следственном управлении СК России по Ростовской области официально пока не комментируют информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кагальницком районе Ростовской области зафиксировали массовую гибель зайцев

Официальных комментариев от надзорных ведомств пока не поступало (подробнее)