«Это дорогого стоит!»: ростовчанка рассказала, как попала в тройку финалистов шоу «Голос»

Донская вокалистка рассказала, что даже не планировала попасть в финал. Фото: Личный архив героя публикации

Жительница города Батайска Ростовской области Ирина Сыщикова достойно выступила в 11-м сезоне популярного телевизионного вокального шоу «Голос». В конкурсе она заняла почетное третье место.

Как ей далось выступление в финале, кто подбирал для нее композиции и составлял ее образ, а также - как муж и друзья встретили ее дома, исполнительница рассказала корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону».

ВЫУЧИТЬ ТРИ ПЕСНИ ЗА НЕДЕЛЮ

В финале ТВ-шоу все три номера Ирины шли по кругу – по очереди с другими исполнителями. Вокалиста напряженно готовилась к своему главному выступлению. Между этапами конкурса была всего неделя: сначала - четверть финала, потом – полуфинал и, наконец, финал.

Время для подготовки оставалось то же, а вот задача стала сложнее: спеть предстояло в прямом эфире. За одно и то же время нужно усвоить уже не одну композицию, а две-три.

– Песни для выступлений выбирал мой наставник Антон Беляев, – поясняет Ирина. – Мой образ, вплоть до макияжа, - тоже его выбор. Ранее с Бастой мы работали немного по-другому – вместе принимали решения. А у Антона же были сжатые сроки подготовки, поэтому вся ответственность за меня лежала на нем.

Поздравить батайчанку с возвращением на родину пришли друзья и коллеги. Фото: Личный архив героя публикации

ЗАСЛУЖЕННО ПОПАЛИ В ФИНАЛ

По словам исполнительницы, уровень ее соперников был высок.

– Я даже не планировала попасть в финал… В итоге прошла все уровни и оказалась в тройке, – восклицает батайчанка. – Все, кто прошел в финал, попали туда заслуженно. Все выступили хорошо. У всех нас был высокий рейтинг. Хорошие отзывы были и в социальных сетях. Поэтому все логично.

Другое дело, не все из моих болельщиков поняли, что можно голосовать в трех этапах: отправлять по пять смс не за всю передачу, а на каждом этапе. То есть можно было проголосовать еще в три раза ударнее.

Ирина ни о чем не жалеет и безумно благодарна тем, кто ее поддерживал во время выступления. Она считает, что третье место - это для нее очень хороший результат.

СНАЧАЛА СЛУЧИЛСЯ ПРИСТУП ТАХИКАРДИИ

Но самым страшным моментом за все время шоу для батайчанки стало первое выступление. Тогда она впервые вышла на такую большую сцену.

– Меня напугало осознание того, что тебя оценивают, – признается Ирина. – Ты не просто на обычном концерте поешь, а выступаешь перед камерой. И там с телеэкрана на тебя смотрит вся страна и оценивает… Поэтому-то перед самым выходом на сцену у меня случился приступ тахикардии. Но потом я взяла себя в руки и убедила себя, что выступать перед публикой для меня - обычное дело.

И когда уже потом исполнительница стала выходить на сцену вместе со своими конкурентами, а также сама, с сольными выступлениями, то чувствовала – страха уже нет и в помине.

МУЖ ПООБЕЩАЛ ВСТРЕТИТЬ НА ВОКЗАЛЕ

Муж Ирины не смог приехать в Москву на финал – он вместе с кумовьями и так бывал на всех предыдущих выступлениях супруги. А в этот раз воспользовался моментом, чтобы устроить любимой сюрприз.

– Из Москвы в Ростов я возвращалась на автобусе, потому что билетов на скорые поезда не было, – рассказывает батайчанка. – Муж узнал, куда и во сколько я прибываю, и пообещал встретить на вокзале.

За те два дня, которые Ирина собиралась после своего выступления, ее супруг с друзьями создали специальный чат. Там они стали разрабатывать план торжественной встречи девушки.

– И вот он меня встречает на своей машине и говорит, что ему нужно встретиться по делам на «Тачанке», – вспоминает исполнительница. – Когда мы туда подъехали, то я увидела там ростовых кукол. Сначала подумала, что у кого-то праздник… На «Тачанке» ведь постоянно свадебные машины останавливаются, и все фотографируются…

Дома Ирину встретили звезды эстрады. Фото: Личный архив героя публикации

БАСКОВ С ПРЯНИКОМ

Но тут ростовые куклы с увеличенными головами Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева и других российских исполнителей стали подходить к Ирине. В руках у них были воздушные шарики, цветы, мягкие игрушки, конфеты и огромный пряник со съедобной печатью.

Кто-то из них снимал все происходящее на видеокамеру, а кто-то - пел специально сочиненную песню... Тут-то девушка и распознала в них своих друзей и коллег! Сколько было эмоций! Батайчанка не выдержала и даже расплакалась от счастья.

– Я сейчас сижу и смотрю на эту гору цветов… – смеется Ирина. – Уже не в вазы, а в ведра нужно их ставить. Так много! Этот пряник – настоящее произведение искусства! Я этого никогда не забуду – чтобы люди так могли радоваться за другого. Это дорогого стоит! Проект многих для меня открыл: я получила поддержку там, где совсем не ожидала.

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