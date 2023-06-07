Почему дельфины заходят в реку Дон и чем это для них грозит, объяснил зоолог

Ростовчане все час стали замечать дельфинов в реке Дон. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последние месяцы ростовские рыбаки, дежурящие на реке Дон с удочками с утра до вечера, замечают на поверхности воды черные плавники. Одни из них шутят: мол, акулы… Другие же знают: дельфины решили полакомиться речной рыбой. Но и первые, и вторые дельфинов недолюбливают – конкуренты…

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» узнала у специалиста по водным ресурсам, зоолога Тимофея Барабашина, какие дельфины заходят в Дон, что их привлекает и чем грозит для них такое вторжение в речные воды.

ИДУТ В ДОН ВСЛЕД ЗА СЕЛЕДКОЙ

Как отмечает эксперт, с завидной регулярностью в реку Дон заплывает только один вид морских млекопитающих – азово-черноморская морская свинья или «азовка». Для этого вида как раз характерны миграции по рекам.

– «Азовки» - это редкий вид млекопитающих, находящихся под охраной и занесенный в Красные книги России и Ростовской области, – рассказывает зоолог. – Особенно часто дельфины заходят в Дон в весенний период, когда рыба из морских участков идет на нерест вверх по течению реки. Соответственно, и дельфины поднимаются вслед за ней.

По словам зоолога, любимая рыба дельфинов – это бычки. Но питаются они и донской селедкой, а также другими массовыми видам рыб, которых легко поймать. Той же уклейкой.

МНОГО БРАКОНЬЕРСКИХ СЕТЕЙ

Однако такие заплывы для млекопитающих могут быть опасны.

– Тут много браконьерских сетей, – отмечает зоолог. – И довольно шумно из-за теплоходов. Но все равно несколько особей дельфинов заходят в Дон ежегодно.

Бывает и так, что дельфины заходят в реку, поскольку больны или дезориентированы.

- Поэтому этот заход в Дон для них - некий шаг отчаяния, - считает эксперт.

Возможно, кто-то из рыбаков на Дону и ловит дельфинов, отмечает Тимофей Барабашин, но, конечно, никто в этом никогда не признается. Поэтому хвостатым и зубатым любителям донской селедки следовало бы плавать подальше от берегов Ростова.

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